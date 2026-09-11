Quanto può costare il pieghevole più potente mai realizzato da Samsung? Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB Graphite approda su MediaWorld con un risparmio che supera i 1.000€ rispetto al prezzo di listino. Tra lo sconto automatico riservato ai possessori della MW CLUB e il bonus della SuperValutazione sull’usato, il nuovo top di gamma foldable di Samsung diventa un’occasione quasi impossibile da ignorare per chi cerca il massimo della produttività in formato pieghevole. Vediamo come funziona nel dettaglio questa doppia promozione.

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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: il pieghevole da 8 pollici per la massima produttività

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra rappresenta il vertice assoluto della gamma foldable, una variante inedita pensata per chi non vuole compromessi tra prestazioni e formato pieghevole. Il punto di forza è senza dubbio il display: uno schermo esterno da 6,5″ che si apre in un pannello principale da 8 pollici, decisamente più ampio rispetto ai 7,6″ del modello Z Fold8 standard. Nonostante le dimensioni generose, il corpo in Flex Titanium misura appena 4,1mm di spessore da aperto, per un peso complessivo di 215 grammi.

Il comparto fotografico non delude: sensore principale da 200MP affiancato da un ultra-wide da 50MP, capace di offrire quattro volte il dettaglio rispetto alla generazione precedente, sia negli scatti panoramici che nei primi piani estremi.

Sotto la scocca lavora un processore custom di ultima generazione, abbinato a una batteria da 5.000 mAh con supporto Super Fast Charging 2.0, capace di garantire fino a 27 ore di riproduzione video continua. A completare l’esperienza c’è il Side-by-Side Multi Window, che permette di gestire fino a tre app contemporaneamente sfruttando l’ampio schermo, con l’AI² che suggerisce automaticamente le app più utili in base al contesto d’uso. Il passaggio da un vecchio smartphone, anche non Android, avviene tramite semplice QR code con Smart Switch.

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Sconto doppio: MW club più supervalutazione fanno crollare il prezzo

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB Graphite è fissato a 2.499€, ma grazie alla combinazione di due promozioni attive su MediaWorld si può arrivare a pagarlo 1.402€, con uno sconto che supera il 44% e un risparmio effettivo di quasi 1.100€.

Il meccanismo prevede due leve distinte: da un lato lo sconto automatico del 22% in carrello riservato a chi possiede la carta MW Club, gratuita e richiedibile in pochi secondi per chi non l’avesse ancora attivata. Dall’altro lato entra in gioco la SuperValutazione, il programma di permuta che consente di ottenere fino a 400€ di bonus extra sull’usato consegnato, a condizione di scegliere il ritiro e il pagamento diretto in negozio.

Un’offerta particolarmente aggressiva, disponibile su MediaWorld, che rende Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra uno dei pieghevoli più accessibili della sua categoria, considerando le specifiche al vertice del segmento. Per chi è alla ricerca delle migliori offerte smartphone, questa promozione è da tenere d’occhio.

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