Nelle scorse ore il team di Google ha annunciato di avere stretto una nuova partnership con Abbott relativa a Google Health con l’obiettivo di ridefinire il modo in cui le persone comprendono e gestiscono la propria salute.

In virtù di tale collaborazione vengono integrati i dati continui sulla glicemia forniti dal relativo monitor Lingo di Abbott con Google Health, in modo da mostrare come le proprie abitudini quotidiane (tra cui i pasti, gli allenamenti e il sonno) influenzano l’organismo.

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Google Health unisce le proprie forze con Abbott

A dire Abbott, questa collaborazione è stata pensata per integrare le informazioni sulla salute metabolica nella routine quotidiana delle persone attraverso un’esperienza fluida e basata sull’intelligenza artificiale, settore quest’ultimo nel quale Google è una delle aziende leader.

In pratica, tramite l’app Google Health gli utenti di Lingo potranno visualizzare l’andamento della glicemia insieme ad altri parametri di salute e benessere in un’unica esperienza, in modo da comprendere meglio come i comportamenti quotidiani siano in grado di influenzare il loro benessere generale.

Quindi Google Health Coach utilizzerà queste informazioni per fornire agli utenti dei consigli personalizzati e contestualizzati, pensati per aiutarli a sviluppare abitudini sostenibili relative all’alimentazione, all’attività fisica, al sonno e al recupero.

In particolare, la collaborazione si baserà su tre specifiche aree:

collegare i dati sul glucosio a un quadro più completo della salute , così da consentire agli utenti di fare scelte migliori in termini di stile di vita e alimentazione al momento opportuno

offrire una consulenza sanitaria personalizzata basata sull’intelligenza artificiale, al fine di aiutare le persone a sviluppare abitudini più sane

creare nuove basi scientifiche sulla salute metabolica , integrando dati continui sulla glicemia, dispositivi indossabili, analisi di laboratorio e sondaggi per scoprire le connessioni tra attività fisica, sonno, benessere e salute metabolica

Per ulteriori informazioni su questa nuova partnership vi rimandiamo al comunicato pubblicato da Abbott mentre tutti i dettagli sul prodotto, sulle integrazioni delle funzionalità e sulla disponibilità saranno fornite nel corso dell’anno.