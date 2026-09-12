Se siete appassionati di mountain bike e desiderate un valido assistente che vi consenta di avere una mano per individuare gli eventuali problemi della vostra bicicletta, c’è un’applicazione che dovreste provare: stiamo parlando di BikeClab.

Si tratta di una soluzione studiata per sfruttare le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale per avere una sorta di meccanico sempre a propria disposizione sullo smartphone, pronto a risolvere i problemi che si possono presentare di giorno in giorno.

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Le principali caratteristiche di BikeClab

Così come viene spiegato dallo sviluppatore, è sufficiente scattare una foto o descrivere il problema e BikeClab analizza la bici, riconosce i componenti e dice cosa non va e come risolverlo, passo dopo passo.

Grazie a questa applicazione, gli utenti potranno avere una diagnosi rapida dei problemi della propria Mountain Bike, fare affidamento su un sistema di riconoscimento automatico dei componenti, ricevere spiegazioni chiare su come sistemare ogni problema e poter contare su guide pratiche per la manutenzione della bici.

Nel sito ufficiale lo sviluppatore spiega che questa applicazione è stata realizzata pensando proprio alla mountain bike, con focus su freni a disco, sospensioni, trasmissione e i problemi veri dei trail, mettendo in risalto che il punto di forza di tale soluzione è rappresentato dalla capacità di offrire un piano di riparazione passo passo, con l’indicazione di attrezzi, tempi e mosse esatte, spiegati come li spiegherebbe un meccanico.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale mentre se volete scaricare l’app, potete farlo attraverso il seguente badge, che vi porterà sulla pagina dedicata nel Google Play Store (sono previsti acquisti in app):