Il conto alla rovescia per la promozione NO IVA di MediaWorld è già iniziato, e tra i protagonisti di questi tre giorni c’è un nome che fa rumore: Google Pixel Watch 5. Lo smartwatch di quinta generazione, il primo pensato per Gemini Intelligence, scende sotto quota 350€ in entrambe le versioni 41 mm e 45 mm. Un’occasione che unisce l’appeal di un prodotto lanciato da appena un mese a uno sconto reale, calcolato sullo scorporo dell’IVA. Vediamo insieme cosa lo rende interessante e come approfittare dell’offerta.

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Google Pixel Watch 5, l’intelligenza artificiale arriva sul polso

Il design resta fedele alla linea Pixel: cassa circolare in alluminio aerospaziale, vetro curvo Actua 360 e un display AMOLED LTPO da 1,5″, 320 ppi con picco di 3.000 nit di luminosità. Sotto la scocca batte il nuovo chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, che porta in dote il 20% di velocità in più rispetto al modello precedente grazie a 3 GB di RAM (+50%) e a un incremento della CPU del 12%, necessario per far girare i modelli di intelligenza artificiale direttamente in locale.

La vera novità della generazione riguarda il GPS dual-band, che ora sfrutta un’elaborazione in tempo reale sui server Google combinata a mappe 3D degli edifici per una precisione di localizzazione superiore anche negli ambienti urbani più complessi. A completare il pacchetto ci sono 64 GB di memoria interna, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, UWB e SOS via satellite.

Sul fronte salute, spicca l’inedito Breathing Emergency Detection, funzione che monitora la saturazione di ossigeno nel sangue e in caso di emergenza chiama automaticamente i soccorsi (al momento non ancora attiva in Italia). La batteria da 332 mAh garantisce fino a 30 ore con Always-on attivo, con ricarica rapida che porta al 50% in appena 15 minuti. Non manca la certificazione 5 ATM e IP68, per un’esperienza d’uso senza pensieri sia in acqua che con polvere e sudore.

Per ulteriori dettagli: recensione Google Pixel Watch 5

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Sconto NO IVA, tre giorni per approfittarne

L’offerta di MediaWorld porta Google Pixel Watch 5 da 41 mm a 343,41€ invece di 419€, con un risparmio di 75,59€ pari a uno sconto del 18,04%, ottenuto grazie allo scorporo dell’IVA al 22%. La promozione è valida sia online che nei negozi fisici dall’11 al 13 settembre 2026 e non è cumulabile con altre iniziative in corso. Il prezzo riservato ai possessori della MediaWorld CLUB sarà visibile solo dopo il login sulla scheda prodotto e in fase di carrello, quindi conviene associare la propria carta prima di procedere all’acquisto.

Chi cerca il modello più grande può fare lo stesso ragionamento: anche la versione da 45 mm beneficia dello sconto, passando da 449€ a 368€.

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