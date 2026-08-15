Continuiamo a seguire con interesse i lavori del team di sviluppatori di Google Health volti al miglioramento di questo servizio del colosso di Mountain View dedicato a chi desidera un valido assistente per il monitoraggio dei dati relativi al proprio stato di salute.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio dell’aggiornamento alla versione 5.06 della relativa applicazione per Android e iOS, con la quale vengono introdotte alcune interessanti novità.

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Cosa cambia con la versione 5.06 di Google Health

Iniziando da Google Health Coach, con questa versione dell’applicazione vengono introdotte nuove impostazioni che consentono agli utenti di avere un controllo maggiore su come appare l’assistente nella scheda Oggi, con la possibilità di personalizzare la visualizzazione giornaliera in base al livello di supporto desiderato.

In particolare, gli utenti potranno scegliere tra l’opzione Standard, con approfondimenti proattivi e interattivi e riepiloghi giornalieri direttamente nella scheda Oggi e l’opzione Nessun approfondimento da parte del coach, così da avere una scheda Oggi essenziale, incentrata sui riepiloghi di attività e sonno.

Il colosso di Mountain View precisa che con entrambe le modalità gli utenti potranno comunque porre domande al coach virtuale in qualsiasi momento e accedere ai propri programmi di allenamento nella scheda Fitness.

Con la versione 5.06 di Google Health sono stati anche risolti i problemi che impedivano la corretta visualizzazione delle mappe e quelli relativi alla visualizzazione delle zone di frequenza cardiaca e del ritmo sulle mappe.

Se desiderate scaricare le varie versioni dell’applicazione man mano che vengono rilasciate dal team di sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: