Tanti aggiornamenti in distribuzione in casa Samsung, tra smartphone e tablet: il produttore sta rilasciando nuovi firmware per gli smartphone Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A37 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A25 5G e Galaxy Xcover7 Pro, e per i tablet Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab Active 5.

Andiamo a scoprire tutte le novità in distribuzione.

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Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra

Iniziamo dagli ultimi arrivati: Samsung Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre 2026. Come abbiamo visto nel bollettino di questo mese pubblicato da Samsung, le patch vanno a correggere un gran numero di vulnerabilità: da un lato abbiamo 58 vulnerabilità CVE, che riguardano il sistema operativo Android in generale (18 delle quali classificate come di livello critico), e dall’altra si aggiungono 32 miglioramenti di sicurezza SVE, che toccano più da vicino i prodotti della casa di Seoul.

In distribuzione a partire dalla Corea del Sud ci sono i firmware che terminano con AZI5 e che richiedono un download piuttosto corposo, oltre 1 GB. Nel changelog si parla anche di miglioramenti di stabilità, ma senza entrare nello specifico. Entrambi gli smartphone hanno già la più recente versione del sistema operativo, ossia Android 17 con One UI 9.

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Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Seppur con qualche anno in più sulle spalle, Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento in Italia. Si tratta delle patch di sicurezza di agosto 2026, che arrivano con i firmware S90*BXXSOGZH3.

Le novità non sono molte: si tratta principalmente delle patch di agosto, che come indicato nel consueto bollettino diffuso da Samsung vanno a correggere 39 vulnerabilità CVE, cioè comuni al sistema operativo Android (di cui 8 di livello critico), e 18 vulnerabilità SVE (specifiche per i dispositivi Samsung e la One UI). Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, anche se il produttore potrebbe comunque essere intervenuto per correggere qualche bug o per miglioramenti di stabilità generale.

La serie Galaxy S22 non riceverà la One UI 9 basata su Android 17. I tre smartphone hanno già accolto il numero di major update promesso: sono partiti con Android 12 e One UI 4.1 e si fermeranno ad Android 16 e One UI 8.0.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A55, A54, A37, A36, A35, A26, A25 5G e Xcover 7 Pro

Aggiornamenti in Italia per tanti smartphone di fascia media del produttore sudcoreano. In particolare, troviamo novità per Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A37 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A25 5G e Galaxy Xcover7 Pro: per tutti sono in rollout le patch di sicurezza di agosto 2026.

Più precisamente, sono in arrivo in questi giorni i seguenti firmware:

Galaxy A55 – A556BXXSHDZH6

Galaxy A54 – A546BXXSMFZH5

Galaxy A37 – A376BXXS5AZH4

Galaxy A36 – A366BXXSCCZH1

Galaxy A35 – A356BXXSCDZH1

Galaxy A26 – A266BXXSCCZH3

Galaxy A25 – A256BXXSEEZH9

A256BXXSEEZH9 Galaxy Xcover7 Pro – G766BXXS9CZH1

Le novità sono bene o male quelle descritte più su: le patch del mese scorso vanno a correggere quasi 60 vulnerabilità in totale, e potrebbero proporre anche qualche bugfix o miglioramento di stabilità non specificato nei changelog. Tutti i modelli sopra citati dovrebbero essere nella lista di quelli che riceveranno Android 17 e la One UI 9.0: Samsung darà la priorità alla fascia alta, quindi ci sarà ancora un po’ da aspettare.

Novità aggiornamenti serie Galaxy Tab S11, Tab S10 FE, Tab S10, Tab S9, Tab S8 e Tab Active 5

Passiamo ai tablet, perché sono in distribuzione in Italia diversi aggiornamenti: coinvolti Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab Active 5.

Anche per loro sono in arrivo le patch di sicurezza di agosto 2026, con la correzione a quasi 60 vulnerabilità in totale. I firmware in distribuzione sono i seguenti, e riguardano sia i modelli Wi-Fi sia quelli 5G:

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra – XXS8BZH4

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra – XXSADZH1

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+ – XXSACZH6

Galaxy Tab S10 Lite – XXS7CZH6

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra – XXS6EZH3

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra – XXSBEZH3

Galaxy Tab Active 5 – XXSDDZH1

Tutti i modelli sopra citati, ad eccezione della serie Galaxy Tab S8, dovrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 17 e One UI 9 nei prossimi mesi. Continuate a seguirci per i dettagli di rilascio.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A37 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy Xcover7 Pro, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra e Galaxy Tab Active 5 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”.

Per fare lo stesso su Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra (che non hanno ricevuto la One UI 8.5), potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Potete anche affidarvi a Smart Switch, se volete: vi basta collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni dell’applicazione.