OPPO si prepara a portare ColorOS 17 sui propri dispositivi, con un aggiornamento che introdurrà diverse novità estetiche, nuove animazioni e alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda sarà basata su Android 17 ed è già disponibile in forma di beta chiusa per alcuni dispositivi.

Il rilascio della versione stabile potrebbe essere ormai vicino e, secondo le informazioni attualmente disponibili, OPPO dovrebbe svelare ufficialmente ColorOS 17 nel corso di un evento dedicato previsto per il 17 settembre. In attesa dell’annuncio, ecco tutto quello che sappiamo sull’aggiornamento, compresi i dispositivi che potrebbero riceverlo e le principali novità.

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Ecco quali smartphone OPPO potrebbero ricevere ColorOS 17

OPPO non ha ancora pubblicato l’elenco ufficiale dei dispositivi compatibili con la ColorOS 17, la lista che segue è stata elaborata sulla base delle politiche di aggiornamento dei singoli dispositivi e potrebbe essere molto simile a quella definitiva che verrà comunicata dall’azienda.

Serie OPPO Find N

OPPO Find N6

OPPO Find N5

OPPO Find N3, N3 Flip

OPPO Find N2, N2 Flip

Serie OPPO Find X

OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s

OPPO Find X8, X8 Pro, X8 Ultra

OPPO Find X7, X7 Ultra

OPPO Find X6, X6 Pro

Serie OPPO Reno

OPPO Reno 16, 16 Pro, 16c, 16 F, 16 FS

OPPO Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Mini, 15 Pro Max, 15 F, 15 FS

OPPO Reno 14, 14 Pro, 14 F

OPPO Reno 13, 13 Pro, 13 F, 13 F 4G

OPPO Reno 12, 12 Pro

OPPO Reno 11, 11 Pro

Serie Oppo F

OPPO F33, F33 Pro

OPPO F31, F31 Pro, F31 Pro+

OPPO F29, F29 Pro

Serie Oppo K

OPPO K15, K15 Pro, K15 Pro+

OPPO K14, K14 Turbo, K14 Turbo Pro, K14x

OPPO K13, K13 Turbo, K13 Turbo Pro, K13x

Serie OPPO Pad

OPPO Pad 6

OPPO Pad 5, 5 Pro

OPPO Pad 3

OPPO Pad Mini

OPPO Pad SE

Come anticipato, si tratta comunque di un elenco non ufficiale, che dovrebbe essere aggiornato quando OPPO comunicherà ufficialmente il programma di distribuzione della ColorOS 17.

Un’assenza che salta subito all’occhio è quella dei dispositivi della serie A, la maggior parte degli smartphone appartenenti a questa famiglia non dispone infatti di una politica di aggiornamento ufficiale, motivo per cui non è stata inserita nell’elenco.

Quando arriverà ColorOS 17?

Per il momento OPPO non ha ancora comunicato ufficialmente il calendario completo di distribuzione della ColorOS 17, ma le informazioni disponibili suggeriscono che il nuovo aggiornamento potrebbe arrivare prima rispetto alla precedente generazione.

L’azienda dovrebbe presentare ColorOS 17 il 17 settembre, con il debutto iniziale previsto in Cina. Il rollout vero e proprio potrebbe partire successivamente, probabilmente all’inizio di ottobre, mentre per il mercato globale potrebbe essere necessario attendere più a lungo.

Maggiori informazioni dovrebbero comunque arrivare durante l’evento di presentazione, quando OPPO dovrebbe chiarire anche le tempistiche previste per la distribuzione internazionale.

ColorOS 17 cambia volto con un’interfaccia più traslucida

Una delle novità più evidenti della ColorOS 17 riguarda l’aspetto grafico dell’interfaccia, i beta tester e le indiscrezioni hanno già mostrato un design caratterizzato da un utilizzo più marcato della trasparenza, con elementi che ricordano il vetro satinato.

Il Centro di Controllo è stato ridisegnato e introduce comandi completamente circolari, oltre a nuovi pulsanti per le impostazioni e la modifica. Anche il pannello delle Impostazioni rapide adotta il nuovo stile traslucido, con un effetto di bagliore lungo i contorni.

Lo scorrimento tra il Pannello di controllo e il Centro notifiche viene inoltre accompagnato da una nuova animazione dinamica, con una separazione più evidente tra i diversi livelli dell’interfaccia. OPPO ha anche ampliato i cursori dedicati a luminosità e volume, rendendo più preciso il controllo.

Il cursore del volume presenta inoltre un pulsante dedicato alla disattivazione rapida dell’audio nella parte inferiore e un indicatore percentuale nella parte superiore. Quando sono collegati degli auricolari, al suo interno compare anche la relativa icona.

Nuova barra di navigazione, temi Flux e altre novità

ColorOS 17 interviene anche sulla barra di navigazione, che viene sostituita da una barra trasparente a forma di capsula compatibile con diverse applicazioni di sistema, tra cui Telefono, Note e Registratore. Gli utenti potranno utilizzare la nuova barra effettuando uno scorrimento verso destra o verso sinistra per spostarsi tra le diverse sezioni.

Anche i temi Flux ricevono nuovi effetti interattivi e animazioni più fluide. Sulla schermata di blocco, l’orologio verticale offre invece tre diversi stili di carattere e utilizza un effetto vetro satinato accompagnato da un alone luminoso.

Tra le novità figura inoltre una nuova interfaccia per la torcia, ispirata a quella di iOS 26, che permette di modificare la luminosità effettuando uno scorrimento verso l’alto o verso il basso sul display.

L’app Telefono è stata a sua volta rivista con una nuova interfaccia per le chiamate, caratterizzata da un pulsante per terminare la conversazione più grande e da maggiori possibilità di personalizzazione.

Anche il lettore multimediale adotta il nuovo linguaggio grafico di ColorOS 17, con un effetto vetro smerigliato più pronunciato, una barra di ricerca animata a forma di cometa e un’estetica basata sul campo luminoso, pensata per aumentare la sensazione di profondità.

Infine OPPO ha introdotto una nuova animazione di ricarica chiamata Avviso in tempo reale, caratterizzata da un effetto luminoso e accompagnata da un suono di ricarica più immersivo.

Più attenzione a RAM, temperature e intelligenza artificiale

Le novità di ColorOS 17 non si limitano all’aspetto grafico, la nuova versione del sistema operativo dovrebbe infatti portare con sé anche miglioramenti nella gestione della RAM e nell’efficienza termica dei dispositivi compatibili.

Un’altra area sulla quale OPPO sembra intenzionata a puntare è quella dell’intelligenza artificiale. L’app Foto dovrebbe introdurre nuovi strumenti di modifica basati sull’IA, anche se per il momento non sono disponibili tutti i dettagli sulle funzionalità che saranno effettivamente incluse nella versione finale.

Per conoscere l’elenco ufficiale degli smartphone compatibili, le tempistiche precise del rollout e tutte le funzionalità che OPPO ha preparato per la ColorOS 17 sarà quindi necessario attendere la presentazione ufficiale; l’appuntamento è fissato per il 17 settembre, quando l’azienda dovrebbe finalmente svelare tutti i dettagli del nuovo importante aggiornamento basato su Android 17.