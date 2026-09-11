Dopo anni di attesa, nei giorni scorsi Apple ha finalmente lanciato il suo primo smartphone pieghevole, chiamato iPhone Duo, dispositivo che ha generato un’enorme curiosità tra gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori e anche qualche preoccupazione nelle aziende della concorrenza.

Ne è un esempio Samsung, che non ha perso l’occasione per prendere in giro il colosso di Cupertino attraverso i propri canali social ufficiali per il suo ritardo nell’ingresso nel settore degli smartphone pieghevoli, scegliendo peraltro un form factor wide, “ispirato” a quello di Samsung Galaxy Z Fold8.

Ma Apple è un osso duro e la presenza sul mercato di un iPhone pieghevole potrebbe stravolgere in pochi mesi quello che è l’attuale equilibrio tra gli altri produttori, ciò anche per la cura maniacale che l’azienda riserva alla parte software, con animazioni e transizioni curate sin nei minimi dettagli, capaci di conquistare gli utenti al primo sguardo.

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Un chicca di Samsung Galaxy Z Fold8

Un esempio di animazione di iPhone Duo che ha letteralmente conquistato chi ha già potuto toccare con mano lo smartphone è quella di apertura (o chiusura) del device, con un effetto che dà l’impressione che il contenuto visualizzato sul display esterno prosegua su quello interno (o viceversa).

Un’animazione di questo tipo non è stata prevista da Samsung per i suoi modelli pieghevoli ma è qui che entra in gioco la community che ruota attorno al mondo Android: un utente su Reddit, infatti, ha provato a realizzare un’animazione simile a quella di iPhone Duo sul suo Samsung Galaxy Z Fold8.

Ebbene, questo è il risultato del suo lavoro:

L’utente in questione ha precisato che riprodurre queste animazioni su larga scala potrebbe essere molto complicato al momento, in quanto Samsung non fornisce l’accesso necessario per sviluppare un’app di terze parti e precisando che soltanto il colosso coreano potrebbe essere in grado di abilitare una funzionalità simile a livello di sistema.

In sostanza, quello che allo stato attuale è stato solo un esperimento conferma comunque che la base hardware per realizzare un’animazione come quella di iPhone Duo c’è. Resta da capire se Samsung vorrà sfruttarla.