Dopo essere diventato sempre più presente su smartphone e sul web, Gemini fa un altro passo verso l’integrazione con i dispositivi che utilizziamo ogni giorno. Google ha appena lanciato la nuova applicazione desktop di Gemini per Windows, che permette di richiamare l’assistente direttamente dal PC senza dover aprire il browser o affidarsi ad uno smartphone.

La nuova app è disponibile a livello globale da oggi su tutti i computer con Windows 10 e Windows 11. Il punto di forza è soprattutto la possibilità di accedere direttamente a Gemini tramite la scorciatoia da tastiera Alt + Spazio, che apre l’assistente sopra la finestra attualmente in uso.

In questo modo è possibile, per esempio, chiedere a Gemini di verificare un’informazione contenuta in un documento, trovare qualche idea per una presentazione o farsi aiutare nella scrittura di un testo senza dover passare da una finestra all’altra.

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Gemini arriva su Windows e diventa un vero assistente per il PC

La nuova applicazione non si limita però a portare su desktop la versione web di Gemini. Il colosso di Mountain View ha previsto anche uno spazio di lavoro dedicato nel quale utilizzare le diverse funzioni dell’assistente e gestire attività che vanno oltre una semplice ricerca. Da qui è possibile, per esempio, accedere a Gemini Spark per affidare all’assistente un’attività composta da più passaggi o, ancora, essere aiutati nella stesura di un riepilogo utilizzando informazioni presenti nel propri servizi Google, da Gmail a Google Drive.

Lo scopo dell’applicazione è dunque quello di rendere l’assistente più utile mentre si lavora al computer, evitando di dover recuperare manualmente le informazioni sparse tra applicazioni e schede del browser. Non manca anche la parte dedicata alla generazione di contenuti, dalla creazione di immagini con Nano Banana fino alla generazione di video con Gemini Omni.

Google sottolinea che l’applicazione è stata progettata per essere leggera e funzionare in background in maniera discreta, senza rallentare il computer. Ci troviamo davanti alla prima versione dell’app di Gemini per Windows e in futuro arriveranno ulteriori funzionalità pensate specificamente per l’utilizzo dell’assistente su computer.

Potete scaricare l’app di Gemini sul vostro computer direttamente dal sito ufficiale a questo indirizzo.