Google ha appena annunciato una nuova esperienza utente per Android che consente di trasferire in modo semplice e sicuro password e passkey tra due differenti gestori di password con pochi tap e senza bisogno di scaricare alcun file.

Questo annuncio è sostanzialmente una conferma ulteriore di qualcosa di cui avevamo parlato a inizio luglio, ovvero l’integrazione nel sistema operativo del Robottino verde dello standard Credential Exchange annunciato dalla FIDO Alliance nell’autunno 2024. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google ha semplificato il trasferimento di password e passkey su Android

Come anticipato in apertura, tramite un post sul blog ufficiale, Google ha annunciato la possibilità di cambiare gestore delle password in maniera facile e sicura su Android, trasferendo (senza scambio di file) password e passkey tra due gestori.

Crediamo che tu debba avere il controllo sulla tua vita digitale, inclusa la libertà di scegliere gli strumenti di sicurezza più adatti alle tue esigenze. Tenendo conto di ciò, oggi presentiamo una nuova esperienza su Android che ti aiuterà a trasferire in modo semplice e sicuro password e chiavi di accesso tra i gestori di password in pochi clic, senza bisogno di scaricare alcun file. Questo ti offre maggiore flessibilità, mantenendo al contempo le tue informazioni al sicuro.

Come sfruttare questa novità

Mentre in passato il trasferimento delle password prevedeva il download di un file di testo non crittografato (e quindi non protetto), con il nuovo meccanismo è semplicissimo effettuare il trasferimento tra un gestore all’altro, con tanto di crittografia nel mezzo. Ecco come funziona la procedura:

Aprire il nuovo gestore e scegliere l’opzione per importare (o copiare) password e passkey da un altro gestore. La procedura adesso passerà nelle mani del sistema operativo Android. Trasferimento dei dati – il sistema operativo rileverà automaticamente quali gestori sono installati sul dispositivo e mostrerà all’utente da quali è possibile importare i dati. Revisione e autorizzazione – Selezionando “Continua”, il sistema operativo reindirizzerà al gestore delle password attuale per selezionarlo, rivederlo e autorizzare il trasferimento. Trasferimento completato in pochi secondi.

La procedura di import/export dal Gestore delle Password di Google, quello che fa parte dei Google Play Services, è già in rollout per tutti dallo scorso luglio. Per quanto concerne i gestori di terze parti, il colosso di Mountain View fa sapere che 1Password, Bitwarden Password Manager e Dashlane supportano già questa novità.

In futuro, Credential Transfer verrà esteso ad altri partner, in modo che gli utenti possano affidarsi senza limitazioni al gestore che preferiscono. Nel portale di supporto di Google è disponibile una guida passo-passo sul trasferimento di password e passkey con il nuovo meccanismo.