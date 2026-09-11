Il team di sviluppatori di Xiaomi ha avviato il reclutamento di utenti che desiderano entrare nel programma HyperOS 4 Global Beta Test e provare in anteprima la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso cinese.

Chi deciderà di candidarsi avrà la possibilità di accedere ad una versione preliminare di funzionalità non ancora rilasciate, che il team di Xiaomi mette a disposizione di un numero limitato di utenti per condurre dei test e apportare dei miglioramenti prima del rilascio su scala globale.

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Inizia HyperOS 4 Global Beta Test

I modelli interessati al momento sono solo sette: per Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra e Leica Leitzphone powered by Xiaomi le selezioni sono già state avviate mentre per Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 15 le selezioni prenderanno il via il 17 settembre.

I possessori di uno dei modelli supportati possono candidarsi andando su Xiaomi Community → ME → Beta testing → Recruiting test e compilando il relativo questionario.

Il team di Xiaomi ricorda che le versioni beta di HyperOS 4 offriranno ai primi utenti la possibilità di provare le nuove funzionalità prima del rilascio ufficiale, consentendo allo stesso tempo all’azienda cinese di raccogliere feedback che saranno sfruttati per migliorare l’esperienza complessiva, aggiungendo che le versioni beta vengono rilasciate in base alle necessità, a seconda del progetto e dello stato di avanzamento dello sviluppo.

Coloro che decideranno di prendere parte al programma devono tenere presente che le versioni beta potrebbero essere meno stabili delle versioni ufficiali e presentare problemi di compatibilità con alcune app di terze parti. Gli sviluppatori, inoltre, si aspettano che i partecipanti condividano in modo attivo i propri feedback, collaborando con il team ufficiale per identificare e risolvere gli eventuali problemi riscontrati.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato da Xiaomi.