La serie OPPO Find X10 si sta avvicinando sempre di più al lancio, anche se non è ancora del tutto chiaro da quanti modelli sarà composta. Le ultime puntano su OPPO Find X10, Find X10E e Find X10 Pro Max per il mese di settembre, e su OPPO Find X10 Ultra per la prima metà del 2027, mentre spuntano nuove anticipazioni tra comparto fotografico e batterie. Nel frattempo, nuovi rumor ci parlano di un accessorio per la serie OPPO Reno17, che potrebbe arrivare già entro la fine del 2026.

Procediamo con ordine.

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La serie OPPO Find X10 potrebbe esordire con tre modelli e con super fotocamere

Iniziamo parlando della serie OPPO Find X10, che dovrebbe debuttare durante il mese di settembre ormai alle porte (la data precisa ancora non è stata ufficializzata). Negli ultimi anni, OPPO ha presentato Find X “standard” e il modello Pro intorno al mese di ottobre, seguiti da una variante Ultra nella prima metà dell’anno successivo. Questa volta, tuttavia, l’azienda sembra aver cambiato strategia.

La gamma dovrebbe includere tre modelli, almeno inizialmente: in base a quanto riferito da Smart Pikachu su Weibo, dovrebbero infatti arrivare non solo OPPO Find X10 e OPPO Find X10 Pro Max, ma anche OPPO Find X10E. Il modello Ultra dovrebbe comunque arrivare più avanti, nei primi mesi del 2027.

Secondo Digital Chat Station (via Gizmochina), OPPO Find X10 dovrebbe disporre di una generosissima batteria da 8000 mAh e di due sensori da 200 MP, uno per la fotocamera principale e uno per il teleobiettivo. Secondo precedenti indiscrezioni, la configurazione potrebbe includere anche una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP. La stessa fonte sostiene poi che lo smartphone supporterà l’ampia gamma cromatica BT.2020.

OPPO potrebbe dunque voler alzare l’asticella del suo modello “standard”. Al di là del comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe offrire uno schermo AMOLED LTPO da 6,59 pollici a risoluzione 1,5K e il SoC Dimensity 9500.

Per quanto riguarda OPPO Find X10 Pro Max, i rumor parlano addirittura di tre fotocamere da 200 MP. Questa volta la fonte è Ice universe, secondo il quale lo smartphone sarà il primo smartphone al mondo a essere dotato di sensori da 200 MP su tutto il sistema di fotocamere posteriori. Il sensore principale dovrebbe essere il nuovo ISOCELL HPC da 200 MP di Samsung.

Restando sulle fotocamere, c’è stato un interessante annuncio direttamente da parte di Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO. Secondo quanto ripreso da Gizmochina, la casa cinese porterà sulla serie OPPO Find X10 la tecnologia ProXDR di nuova generazione, che combina l’elaborazione in tempo reale ad alta gamma dinamica con l’imaging ad alta risoluzione in un unico sistema. È basato su DeepPix, una nuova tecnologia di sensori ad alta gamma dinamica, e il sistema sarà in grado di offrire una gamma dinamica per singolo fotogramma fino a 17 EV.

Per la registrazione video, ProXDR supporta il 4K HDR con un consumo energetico ridotto e una maggiore stabilità durante l’uso prolungato. Secondo OPPO inoltre, gli utenti non dovranno attivare un’impostazione dedicata o passare a una modalità di ripresa speciale: l’elaborazione HDR è progettata per attivarsi automaticamente in diverse condizioni di ripresa.

In base a quanto riferito, la casa cinese punta a rappresentare le scene nel modo più naturale possibile, e l’ampia gamma dinamica aiuterà a preservare maggiori dettagli nelle zone colpite da tanta luce e nelle ombre. Pete Lau ha anche rivelato che l’azienda sta riprogettando la sua applicazione nativa per la fotocamera.

OPPO Reno17 in arrivo con un nuovo accessorio fotografico

OPPO ha lanciato la serie Reno16 in Cina solo nel mese di maggio (a livello globale e in Italia tra la fine di giugno e l’inizio di luglio), ma è già arrivato il momento di parlare della serie OPPO Reno17. In base a quanto anticipato da Gadgetsdata su X, la casa cinese starebbe testando un teleconvertitore per la serie, così da “potenziare” le capacità di zoom degli smartphone. La stessa fonte sostiene che il produttore sta testando anche una nuova fotocamera selfie da 68 MP, ma ritiene improbabile il suo impiego su questa serie.

La serie OPPO Reno16 ha già portato diversi cambiamenti e miglioramenti sulla gamma, tra triple fotocamere posteriori con teleobiettivo, AI Snap Key, 3D Pop Planet Design e OPPO Bubble. Con la serie Reno17 ci aspettiamo altrettanto, ma questo potrebbe portare a qualche aumento nei prezzi di listino, già probabile a causa della solita questione dei costi delle memorie. Per il momento non è ancora chiara la finestra di uscita, ma i nuovi modelli potrebbero arrivare in Cina già nell’ultima parte del 2026.