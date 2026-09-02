ColorOS 17 si avvicina alla presentazione ufficiale. La nuova release di OPPO è attualmente in fase di test (chiuso) su alcuni modelli, ma si appresta a entrare nella fase successiva, ossia la open beta. Il programma di test si allargherà probabilmente subito dopo la conferenza annuale per sviluppatori, la OPPO Developer Conference (ODC), appena annunciata dal produttore.

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OPPO Developer Conference in arrivo: focus sulla ColorOS 17

All’inizio di agosto OPPO ha dato il via alla fase di beta test chiusa per ColorOS 17, la release che andrà non solo ad aggiornare ColorOS 16, ma anche a prendere il posto della OxygenOS di OnePlus e della Realme UI di Realme (che non esisteranno più). Sul mercato cinese, i test stanno già riguardando diversi modelli di questi produttori, come OPPO Find N6, OPPO Find X9 Pro, OPPO Find X9 Ultra, OnePlus 15, OnePlus 15T e Realme GT 8 Pro, con posti limitati.

Come annunciato dalla casa cinese su Weibo, in questo mese di settembre si terrà l’annuale OPPO Developer Conference, e proprio durante l’evento il produttore svelerà ColorOS 17, illustrandone le funzionalità e annunciando i dispositivi compatibili. La data da cerchiare sul calendario è quella del 17 settembre 2026: oltre al keynote su ColorOS, OPPO tratterà a quanto pare diversi temi, tra cui l’ecosistema dei servizi smart, il gaming, la crescita aziendale, lo sport e la salute.

È probabile che OPPO possa aprire il programma open beta di ColorOS 17 subito dopo il keynote, consentendo ai possessori di diversi dispositivi OPPO, OnePlus e Realme di testare la nuova versione prima del rilascio ufficiale. In base ai teaser rilasciati per ora in Cina, tra le principali novità vedremo animazioni rinnovate (“Fluid fusion”), con elementi che si muovono e si allungano in base al movimento del dito, una barra di navigazione flottante in tutte le app di sistema, e non solo, ma senza stravolgimenti; ColorOS 17 si dovrebbe concentrare sull’esperienza utente, sulla stabilità e sulla fluidità, senza introdurre cambiamenti o rinnovamenti radicali.

Per saperne di più dovremo probabilmente attendere almeno un paio di settimane: l’evento della Developer Conference di OPPO è fissato per il 17 settembre. Cosa vi aspettate da ColorOS 17?