Il VoLTE è ormai una funzione che quasi tutti gli operatori appoggiati alla rete WINDTRE hanno progressivamente attivato per i propri clienti, come avevamo già visto con Very Mobile poco dopo il proprio lancio.

Ora, finalmente, tocca anche a CMLink Italy, che ha reso disponibile sulle SIM dei propri clienti il servizio VoLTE, funzionalità introdotta nei mesi scorsi dal proprio abilitatore tecnico OpNet.

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Chi è CMLink e come funziona la sua rete in Italia

Va ricordato che CMLink è un brand che appartiene a China Mobile International Limited, filiale interamente posseduta da China Mobile che si occupa principalmente di gestire le attività internazionali dell’operatore cinese. In Italia, CMLink Italy è un MVNO di tipo ESP che si appoggia alla rete mobile WINDTRE tramite l’aggregatore tecnico OpNet, in 2G, 3G, 4G e anche in 5G con alcune offerte, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

L’operatore propone minuti, SMS e Giga nazionali fruibili anche in Unione Europea, ma anche minuti verso la Cina e bundle utilizzabili quando ci si trova nella Cina continentale.

Come già raccontato in passato, lo scorso 9 luglio 2026 OpNet, la società wholesale di WINDTRE diventata nel corso del 2025 anche l’abilitatore degli operatori virtuali che utilizzano o vogliono utilizzare la rete mobile WINDTRE, aveva annunciato di aver introdotto il supporto ai servizi VoLTE nella propria offerta wholesale mobile dedicata ai partner.

Il primo partner di OpNet ad aderire al servizio da luglio 2026 era stato Dimensione Mobile, che aveva anche partecipato ai test tecnici per il lancio della nuova funzione. Adesso, dopo Dimensione Mobile, anche CMLink Italy sembrerebbe aver abilitato il VoLTE per i propri clienti.

Come funziona il VoLTE con CMLink Italy

Secondo le segnalazioni raccolte da MondoMobileWeb, già da alcune settimane, quindi da agosto 2026, i clienti CMLink Italy riescono a effettuare chiamate su rete 4G tramite il servizio VoLTE; in alcuni casi, sul display viene visualizzata l’icona dedicata, a conferma che il servizio è attivo.

A conferma di questo, sul sito CMLink Italy sono di recente comparse nella sezione FAQ alcune domande relative al VoLTE, dove viene specificato che i clienti possono utilizzare il servizio sia in Italia sia durante il roaming nella Cina continentale e in Paesi specifici dell’Unione Europea.

Grazie a questa introduzione, i clienti CMLink Italy possono ora effettuare e ricevere chiamate rimanendo su rete 4G, evitando il passaggio verso reti 3G o 2G; in questo modo si guadagna una qualità vocale in alta definizione, oltre alla possibilità di continuare a navigare in internet durante le telefonate.

Vi ricordiamo in questo caso che per sfruttare il VoLTE è sempre necessario avere uno smartphone 4G o 5G compatibile con il servizio del proprio operatore, che di solito mette a disposizione sul sito una lista di device abilitati; nel caso di CMLink Italy, sul sito dell’operatore non viene però riportata una lista di dispositivi compatibili con il VoLTE offerto tramite OpNet, per cui, come accade anche con Dimensione Mobile, qualsiasi dispositivo compatibile con la tecnologia dovrebbe poter usufruire del servizio sulla SIM CMLink Italy.

Come ricorda anche l’operatore nelle proprie FAQ dedicate, per utilizzare il servizio è comunque necessario avere l’impostazione corrispondente abilitata, solitamente denominata Chiamate VoLTE o Voce e dati, nei settaggi dello smartphone, oltre a trovarsi sotto copertura 4G.

Continuano i progressi nell’ecosistema WINDTRE

Vale la pena inquadrare questa novità in un contesto più ampio: lo stesso WINDTRE aveva iniziato ad attivare il VoLTE per i propri clienti già a novembre 2020, per poi aggiornare periodicamente negli anni la lista degli smartphone compatibili con il servizio, includendo progressivamente modelli di OPPO, OnePlus, Realme, Xiaomi e altri brand.

L’estensione del VoLTE agli operatori virtuali appoggiati alla rete tramite OpNet conferma quindi un processo di adeguamento tecnologico che coinvolge ormai da tempo l’intero ecosistema di brand collegati a WINDTRE, dai marchi diretti come Very Mobile fino ai numerosi MVNO che si affidano alla stessa infrastruttura.