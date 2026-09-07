Perché spendere oltre 500€ per uno smartphone di fascia media quando Samsung Galaxy A57 5G offre display Super AMOLED, tripla fotocamera da 50 MP e funzionalità Galaxy AI a una frazione del prezzo di listino? Il taglio da 8 GB RAM e 128 GB di storage nella elegante colorazione Awesome Gray è protagonista di una promozione che taglia quasi a metà il prezzo originale. Vediamo come è possibile risparmiare quasi 300€ su questo dispositivo.

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Samsung Galaxy A57 5G, il medio gamma che punta su display e fotocamera

Samsung Galaxy A57 5G si presenta come uno degli smartphone più equilibrati della fascia media 2025, con un design più sottile e raffinato rispetto ai predecessori della serie Galaxy A. Il cuore del dispositivo è un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ a 1080 x 2340 pixel, certificato Eye Care Display da SGS per la riduzione della luce blu dannosa, ideale per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

Sotto la scocca lavora un processore Octa-core della famiglia Exynos, abbinato in questa configurazione a 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, sufficienti per gestire multitasking e app pesanti senza rallentamenti. La batteria da 5.000 mAh garantisce fino a due giorni di autonomia, con supporto alla Ricarica Super Fast 2.0 che in soli 30 minuti ripristina il 60% della carica tramite cavo fino a 45W.

Il comparto fotografico si affida a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, pensata per scatti nitidi sia di giorno che in condizioni di scarsa illuminazione. A completare il pacchetto ci sono la certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere, e il sistema operativo Android 16 arricchito dalle funzionalità Galaxy AI, tra cui “Cerchia e Cerca”, Gomma Oggetto e Quick Share compatibile anche con dispositivi iOS e PC.

Da segnalare, per completezza, l’assenza del jack audio da 3,5mm e della ricarica wireless, oltre alla mancanza del caricabatterie in confezione, dettagli tipici della fascia di mercato in cui si colloca questo smartphone.

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Sconto del 49% su eBay per Samsung Galaxy A57 5G

L’offerta attuale porta Samsung Galaxy A57 5G nella variante 8 GB/128 GB Grigio da un prezzo originale di 579€ a soli 294€, con uno sconto che sfiora il 49% e un risparmio concreto di quasi 285€. Il prodotto è disponibile su eBay con 24 mesi di garanzia inclusi, un dettaglio importante che allinea questa offerta agli standard di garanzia europea tipici dei prodotti Samsung.

Rispetto ai prezzi rilevati presso i principali rivenditori italiani, dove il modello viene proposto tra i 297€ e i 449€, questa promozione si posiziona come una delle più aggressive attualmente disponibili sul mercato per questa configurazione specifica. Considerando le caratteristiche tecniche offerte, dal display AMOLED alla fotocamera da 50 MP fino alle funzioni Galaxy AI, il prezzo attuale rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca uno smartphone in offerta di fascia media senza compromessi.

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