Dopo un periodo di apparente “calma” dovuta al lancio dei nuovi pieghevoli e allo sviluppo della One UI 9, Samsung sta ora procedendo con l’aggiornamento di tutta la sua gamma con le più recenti patch di sicurezza. Questa volta ci concentriamo sugli smartphone Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, sui tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+ e sullo smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra2.

Scopriamo insieme tutte le novità.

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Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7

Iniziamo da Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, che stanno accogliendo in Italia le patch di sicurezza di agosto 2026 a poche ore di distanza dall’avvio del rollout in Corea. In distribuzione nel nostro Paese ci sono i firmware F966BXXSCBZH3 e F766BXXSCBZH3, che richiedono download piuttosto corposi (ma nella media per quanto riguarda la One UI).

Le novità non sono molte: si tratta principalmente delle patch di agosto, che come indicato nel consueto bollettino diffuso da Samsung vanno a correggere 39 vulnerabilità CVE, cioè comuni al sistema operativo Android (di cui 8 di livello critico), e 18 vulnerabilità SVE (specifiche per i dispositivi Samsung e la One UI). Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, anche se il produttore potrebbe comunque essere intervenuto per correggere qualche bug o per qualche miglioramento di stabilità generale.

Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 sono ovviamente in lista per ricevere la One UI 9 basata su Android 17: proprio nelle scorse ore Samsung ha allargato ai due pieghevoli il suo programma beta. Per la versione stabile ci sarà da aspettare ancora qualche settimana.

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Novità aggiornamenti Galaxy A55 e A54 5G

Dopo Galaxy A57 e Galaxy A56, anche Samsung Galaxy A55 e Galaxy A54 5G accolgono le patch di sicurezza di agosto 2026, ma questa volta si parte dalla Corea del Sud. L’aggiornamento arriva attraverso i firmware A556SKSSADZH3 e A546SKSSJFZH3 e richiede download relativamente corposi.

Le nuove patch portano come detto più su la correzione a quasi 60 vulnerabilità in totale, e potrebbero proporre anche qualche bugfix o miglioramento di stabilità non specificato nei changelog. Sia Galaxy A55 sia Galaxy A54 sono nella lista dei modelli che riceveranno Android 17 e la One UI 9.0: Samsung darà la priorità alla fascia alta, quindi ci sarà ancora un po’ da aspettare. Per Galaxy A54 dovrebbe trattarsi dell’ultimo major update, vista l’uscita con Android 13 e One UI 5.1.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Torniamo sulla fascia alta, anche se non proprio di recente uscita: Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento a partire dalla Corea del Sud. Si tratta delle patch di sicurezza di agosto 2026, che seguono l’annunciato copione (almeno un update ogni trimestre, e l’ultimo era con le patch di maggio). Nel Paese sono in arrivo i firmware S90*NKSS9GZH3.

Anche qui le novità non sono particolarmente numerose, come prevedibile: le patch correggono quasi 60 vulnerabilità divise tra CVE (comuni al sistema operativo Android) ed SVE (riguardanti Samsung più vicino), e potrebbero essere affiancate da qualche bugfix o perfezionamento di stabilità. Tutti e tre gli smartphone sono fermi alla One UI 8.0 basata su Android 16, e non riceveranno dunque Android 17 e One UI 9: sono partiti con Android 12 e One UI 4.1 e hanno già accolto le quattro major release promesse.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE+

Passiamo ai tablet, perché sono in arrivo aggiornamenti per Samsung Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+. I due dispositivi stanno accogliendo a partire dalla Corea del Sud i firmware X520XXSACZH6/X526NKOSACZH6 e X620XXSACZH6/X626NKOSACZH6 (a seconda della variante).

Le novità sono bene o male quelle descritte per gli altri modelli qui sopra: si tratta delle patch di sicurezza di agosto 2026, che portano la correzione a quasi 60 vulnerabilità tra CVE e SVE. Per il resto non sono stati segnalati cambiamenti rilevanti. Gli stessi aggiornamenti arriveranno in Italia nel giro di qualche ora o giorno.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch Ultra2

Ci spostiamo infine sugli smartwatch, visto che Samsung Galaxy Watch Ultra2 sta accogliendo il suo primo aggiornamento. In distribuzione ci sono i firmware che terminano con AZH4 e che integrano le patch di sicurezza di agosto 2026. Il download richiesto è di circa 220 MB.

Si tratta sostanzialmente del medesimo update ricevuto dal fratello minore Galaxy Watch9 nei giorni scorsi: porta la correzione a quasi 60 vulnerabilità tra Android/Wear OS e One UI/One UI Watch. Il changelog non va oltre, ma immaginiamo che Samsung possa aver integrato miglioramenti di stabilità e qualche bugfix, visto che Galaxy Watch Ultra2 è appena stato lanciato sul mercato.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Per controllare l’arrivo di novità su Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+ potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”. Per fare lo stesso su Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra (che non hanno ricevuto la One UI 8.5), potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche affidarvi a Smart Switch, se volete: vi basta collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni dell’applicazione.

Per verificare l’arrivo di nuovi firmware per Samsung Galaxy Watch Ultra2 potete accedere all’app Galaxy Wearable dal vostro smartphone (accoppiato con lo smartwatch), seguire il percorso “Impostazioni orologio > Aggiornamento software orologio > Scarica e installa” e selezionare “Installa ora”.