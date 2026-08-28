Mentre Samsung inizia il rilascio del primo aggiornamento software per Galaxy Watch9, alcuni utenti stanno segnalando un problema con il riavvio di vari smartwatch del produttore. Andiamo a scoprire le novità del nuovo update e come rimediare nel caso incappiate nel bug appena accennato.

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Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch9

Iniziamo dall’aggiornamento in distribuzione per Samsung Galaxy Watch9. Il nuovo smartwatch sta accogliendo il suo primo update a partire dalla Corea del Sud: si tratta del firmware L350XXS1AZH4 (sulla versione Bluetooth da 44 mm), che richiede un download piuttosto corposo (quasi 200 MB).

Le novità non sembrano particolarmente numerose: in base a quanto sappiamo, si tratta solo delle patch di sicurezza di agosto 2026, che portano in generale la correzione a quasi 60 vulnerabilità tra Android/Wear OS e One UI/One UI Watch. Il changelog non si esprime oltre, ma immaginiamo che Samsung possa aver integrato miglioramenti di stabilità e qualche bugfix: del resto, Galaxy Watch9 è appena stato lanciato sul mercato.

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Come “risolvere” il problema del riavvio per il fuso orario sui Samsung Galaxy Watch

Restando sugli smartwatch Samsung, diversi utenti stanno segnalando un problema piuttosto fastidioso che sembra riguardare più modelli della gamma. In certi casi, il Galaxy Watch richiede un riavvio dopo l’aggiornamento del fuso orario, e fin qui niente di strano: il fatto è che in base a quanto segnalato, dopo aver acconsentito, in certi casi l’orologio non si avvia più, nemmeno premendo il pulsante di accensione.

Una problematica simile potrebbe mandare nel panico i possessori, ma fortunatamente c’è un rimedio piuttosto semplice: come riportato dai colleghi di Sammobile, è sufficiente collegare lo smartwatch alla base di ricarica per farlo tornare a funzionare. Finché Samsung non rilascerà un aggiornamento correttivo, questo sembra l’unico modo per riportare “in vita” il Galaxy Watch. Se vi trovate fuori casa e vi compare il messaggio di riavvio in questione, il nostro consiglio è quello di rimandare finché non rientrate o finché non avete a disposizione una possibilità di ricarica.

Il problema sembra riguardare diversi modelli: tra le segnalazioni possiamo ad esempio citare Samsung Galaxy Watch Ultra 2, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch6 Classic. Il sospetto è che possa toccare praticamente tutta la gamma recente.

Vi è mai capitato?

Come aggiornare gli smartwatch Samsung

Per verificare l’arrivo di novità su Samsung Galaxy Watch9 potete accedere all’app Galaxy Wearable dal vostro smartphone (accoppiato con lo smartwatch), seguire il percorso “Impostazioni orologio > Aggiornamento software orologio > Scarica e installa” e selezionare “Installa ora”. Per il momento l’aggiornamento è in rollout in Corea del Sud, ma dovrebbe raggiungere l’Italia nel giro di poche ore o giorni.