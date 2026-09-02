Google continua a lavorare in sordina su Gemini Live, il componente dell’assistente dedicato alle conversazioni vocali in tempo reale, introducendo una novità che va ben oltre il semplice restyling dell’interfaccia. L’ultima versione in distribuzione su Android introduce infatti una nuova opzione dedicata alla traduzione in tempo reale, pensata per permettere a Gemini di tradurre una conversazione mentre questa è ancora in corso.

La novità si inserisce nel percorso di rinnovamento che Google ha avviato negli ultimi mesi per Gemini Live, la cui interfaccia è stata modificata in maniera piuttosto evidente rispetto all’esperienza originale; in questo caso però, il cambiamento più interessante non riguarda tanto l’aspetto grafico quanto una funzione che potrebbe rendere il servizio decisamente più utile nella vita quotidiana.

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Gemini Live può tradurre le conversazioni in tempo reale

La nuova funzione è identificata dall’opzione Attiva la traduzione in tempo reale, che compare all’interno del menù dedicato alle impostazioni vocali di Gemini Live, direttamente sotto il selettore della voce utilizzata dall’assistente.

Una volta attivata, Gemini può riconoscere una lingua e tradurre ciò che viene pronunciato mentre la conversazione procede. Nei test effettuati sulla funzione, per esempio, Gemini è stato impostato per riconoscere l’hindi e tradurlo in inglese; la traduzione viene quindi mostrata attraverso i sottotitoli che compaiono progressivamente sullo schermo durante il dialogo.

L’implementazione potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per chi si trova a parlare con persone che utilizzano una lingua diversa dalla propria, ma anche in situazioni molto più semplici, come quando si cerca di seguire una conversazione in una lingua che non si conosce bene. In questo senso, Gemini Live potrebbe trasformarsi in una sorta di interprete sempre disponibile, sfruttando direttamente la modalità conversazionale dell’assistente.

È importante sottolineare che la funzione non sembra essere ancora disponibile per tutti, Google starebbe procedendo con un rilascio graduale lato server, motivo per cui alcuni dispositivi possono già visualizzare la nuova interfaccia e l’opzione per la traduzione, mentre altri non hanno ancora ricevuto tutte le modifiche.

La traduzione in tempo reale non è l’unica novità di questo aggiornamento, Google sta infatti apportando anche alcune modifiche più piccole all’interfaccia di Gemini Live, con l’obbiettivo di rendere più immediati alcuni controlli.

Nella nuova versione, il pulsante a forma di tastiera utilizzato per uscire dalla sessione Live viene sostituito da una X più evidente, che rende immediatamente comprensibile la sua funzione e permette di chiudere la conversazione senza dover ricorrere al gesto indietro di Android.

Anche la parte superiore dell’interfaccia è stata semplificata: la precedente dicitura Live with Gemini è stata rimossa, mentre sullo schermo compare ora l’indicazione Tocca per interrompere, che permette di terminare la sessione quando necessario.

Si tratta, prese singolarmente, di modifiche piuttosto marginali, ma seguono la direzione intrapresa da Google con il più ampio rinnovamento grafico di Gemini. L’azienda ha infatti iniziato a introdurre il design Natural Expressive, caratterizzato da colori più vivaci, sfumature e componenti dinamici, portando progressivamente questa nuova identità visiva anche nelle diverse modalità dell’assistente.

Nel caso di Gemini Live, il precedente restyling aveva già sostituito l’esperienza a schermo intero con un’interfaccia più compatta, nella quale la forma d’onda blu di Gemini viene racchiusa all’interno di un elemento a forma di pillola. I controlli per fotocamera e condivisione dello schermo sono posizionati sulla sinistra, mentre quelli relativi al microfono si trovano sulla destra.

L’ultimo aggiornamento sembra quindi seguire una filosofia ben precisa, non limitarsi a rendere Gemini più moderno dal punto di vista estetico, ma utilizzare il rinnovamento dell’interfaccia per rendere le funzioni effettivamente più accessibili.

La traduzione in tempo reale rappresenta probabilmente il passo più interessante in questa direzione. Se il rilascio dovesse raggiungere rapidamente un numero maggiore di dispositivi Android, Gemini Live potrebbe diventare uno strumento particolarmente utile non soltanto per interagire con l’intelligenza artificiale, ma anche per facilitare la comunicazione tra persone che parlano lingue differenti.

Per il momento tuttavia, bisogna attendere che Google completi la distribuzione della novità, il rollout è ancora graduale e la presenza della nuova interfaccia non significa necessariamente che la funzione di traduzione sia già disponibile su ogni dispositivo.