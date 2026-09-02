Se avete un Galaxy S25, Z Fold 7 o Z Flip 7 e non vedete l’ora di mettere le mani su Android 17, il momento è finalmente arrivato. Samsung ha appena esteso il programma beta di One UI 9 a questi dispositivi, portando le novità del nuovo sistema operativo anche fuori dalla cerchia dei possessori di Galaxy S26. Vediamo insieme cosa cambia e come potete partecipare.

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La beta di One UI 9 si allarga: quali modelli sono coinvolti

Come annunciato da Samsung tramite il suo portale ufficiale, la fase di test di One UI 9 basato su Android 17 si estende ora a una fetta molto più ampia della sua gamma flagship. Dopo il debutto sulle serie Galaxy S26 a maggio e l’arrivo preinstallato sui nuovi pieghevoli Z Fold 8 e Flip 8, tocca finalmente ai modelli del 2025. I dispositivi ammessi alla beta sono:

Il rollout iniziale è già partito in Corea del Sud, India, Regno Unito e Stati Uniti, con ulteriori espansioni previste in Germania e Polonia nelle prossime settimane. La build beta per la serie S25, ad esempio, ha un peso di circa 3,86 GB e include la patch di sicurezza di agosto 2026. Un dettaglio importante: il Galaxy S25 Edge non è incluso in questa prima ondata di test, ma Samsung lo aggiornerà direttamente con la versione stabile entro fine anno.

“Following the expansion of the One UI 9 beta with the Galaxy S26 series in May, the program will roll out to more devices starting in September. Eligible devices include Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra and Galaxy S25 FE. The program will be available in select markets, including India, Korea, the U.K. and the U.S. Users can sign up to participate through the Samsung Members app.”

Se confrontiamo le tempistiche con l’anno scorso, quando la serie S25 ricevette Android 16 a metà settembre e la spinta continuò verso S24 e pieghevoli entro fine mese, il programma di quest’anno sembra leggermente in ritardo ma non di molto. La versione stabile per i nuovi dispositivi non dovrebbe tardare più di qualche settimana.

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Come iscriversi e cosa aspettarsi dalla beta

Partecipare è semplice, ma attenzione: queste build sono ancora piene di bug e instabilità tipici di una fase di test. Se siete disposti a convivere con qualche crash e problemi di performance, ecco i passi da seguire:

Scaricate l’app Samsung Members dal Galaxy Store o dal Play Store.

dal Galaxy Store o dal Play Store. Accedete con lo stesso account Samsung associato al vostro telefono.

Registrate il dispositivo non appena il programma beta sarà attivo nella vostra regione.

Una volta accettati, riceverete l’aggiornamento via OTA come una normale patch. Samsung rilascerà probabilmente più build beta nel corso del mese per risolvere i problemi più evidenti, prima di passare alla versione finale. Tra le novità più interessanti di One UI 9, ricordiamo una barra di ricerca Google in stile Pixel sulla home screen, una gestione delle riparazioni in garanzia più semplice (pubblicizzata con tanto di porcellini d’india AI), e naturalmente tutte le funzionalità di Android 17.