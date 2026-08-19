Continuiamo a parlare di Samsung Galaxy S26 FE perché in queste ore è spuntata un’altra interessante anticipazione: si tratta dell’etichetta energetica (European Energy Label), che ci rivela alcuni dettagli e offre una A come valutazione complessiva. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Ecco l’etichetta energetica di Samsung Galaxy S26 FE

In questi giorni Samsung Galaxy S26 FE è protagonista di diverse indiscrezioni, segno che il suo lancio è molto vicino: solo ieri abbiamo visto due nuovi render definiti come ufficiali e diverse ulteriori immagini, ma nei giorni precedenti abbiamo visto le specifiche tecniche quasi complete, altri render ad alta definizione, alcune cover, i presunti prezzi e persino un breve video.

Questa volta è trapelata l’etichetta energetica, introdotta lo scorso anno per smartphone e tablet: l’intento dell’Unione Europea è quello di fornire a colpo d’occhio una serie di indicazioni per rendere più consapevole la scelta del prodotto. L’idea è duplice: informare i consumatori fornendo informazioni chiare, standardizzate e comparabili sull’efficienza energetica e la durabilità dei dispositivi, e al contempo incentivare le aziende a progettare e realizzare smartphone e tablet che abbiano un minore impatto ambientale e una maggiore efficienza.

L’etichetta energetica di Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) è stata condivisa da YTECHB: lo smartphone ha ottenuto una A come valutazione complessiva, con una durata della batteria indicata in 50 ore, una A per la resistenza alle cadute e una C per la riparabilità. Inoltre, vengono indicati almeno 1200 cicli di ricarica prima che la batteria scenda sotto l’80% della capacità, e naturalmente la presenza della certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Galaxy S26 FE dovrebbe essere presentato entro i primi giorni di settembre, ma ancora non è stata diffusa una data ufficiale. Il nuovo componente della gamma Fan Edition dovrebbe essere mosso dal SoC Exynos 2500, supportato da 8 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna, e dovrebbe offrire un ampio schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP affiancato da teleobiettivo e sensore ultra-grandangolare. Le 50 ore di autonomia indicate nell’etichetta saranno raggiunte grazie alla batteria da 4900 mAh (stessa capacità del predecessore, ma comunque superiore a Galaxy S26).

Samsung potrebbe lanciare Galaxy S26 FE all’inizio di settembre in compagnia della serie Galaxy Tab S12: chissà se il produttore annuncerà una data o svelerà le novità “a sorpresa”.

In copertina Samsung Galaxy S26