Il prossimo smartphone della serie Fan Edition di Samsung è già stato immortalato in un video, ancora prima di qualsiasi presentazione ufficiale da parte dell’azienda. Le immagini, pubblicate dall’account TikTok @SamsungCentralSquare mostrano il Galaxy S26 FE in una colorazione blu, offrendo finalmente uno sguardo concreto su design, interfaccia software e alcune funzioni della fotocamera.

Dal video emerge una differenza estetica piuttosto evidente rispetto ai modelli principali della gamma S26, con il modulo fotografico a forma di pillola, denominato Ambient Island, che sembra sporgere maggiormente dal corpo del telefono, tanto che i singoli sensori risultano incassati a filo con la superficie dell’isola stessa. Una scelta stilistica che sembra avere lo scopo di differenziare visivamente la variante FE dai modelli S26 e S26+, dato che dal punto di vista squisitamente hardware le differenze non sono così marcate.

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Software e funzioni intelligenti

Il video conferma inoltre che il dispositivo sarà equipaggiato con Android 17 e la relativa interfaccia One UI 9, che porterà in dote diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale targata Galaxy AI, tra cui un Photo Assist più evoluto e uno strumento per la scansione dei documenti. Tra le funzionalità più interessanti spicca Horizon Lock, un sistema di stabilizzazione software pensato per mantenere l’orizzonte del video sempre dritto anche quando lo smartphone viene inclinato o ruotato durante la registrazione.

First irl look at the Samsung Galaxy S26 FE! pic.twitter.com/grrlhJ68Di — Bradley (@VerdeSelvans) August 17, 2026

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Le specifiche tecniche emerse nei giorni scorsi

Una fuga di notizie completa, diffusa la settimana precedente, ha già delineato il resto della scheda tecnica. Il Galaxy S26 FE dovrebbe infatti montare un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Ci sarà spazio per il chipset Exynos 2500, prodotto con processo a 3 nanometri, e a supportarlo ci saranno anche 8GB di memoria RAM e misure di archiviazione da 128GB o 256GB.

Sul fronte fotografico, le indiscrezioni parlano di un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da un ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel, mentre la fotocamera anteriore dovrebbe fermarsi a 12 megapixel.

La batteria avrà una capacità di 4.900 mAh e supporterà la ricarica rapida cablata da 45W, in linea con quanto offerto dal modello dello scorso anno. Secondo alcune indiscrezioni, il lancio potrebbe avvenire nella prima settimana di settembre, una tempistica coerente con il consueto posizionamento di fine estate o inizio autunno riservato ai modelli Fan Edition.

Cosa aspettarsi da questo modello

Horizon Lock è stata una delle funzioni che ha contribuito a differenziare la serie Galaxy S26 principale dai modelli precedenti, e la sua presenza sul modello FE dovrebbe garantire lo stesso tipo di valore aggiunto. Mancano ancora i dettagli ufficiali su prezzo e disponibilità, ma tra il video hands-on e le recenti fughe di notizie sulle specifiche, resta ormai poco margine di incertezza in vista della presentazione ufficiale da parte di Samsung.