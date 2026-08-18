Negli ultimi giorni è trapelata online una discreta quantità di informazioni su due prodotti che Samsung non ha ancora presentato ufficialmente: il Galaxy S26 FE, atteso come variante più accessibile della gamma S26, e il Galaxy Tab S12 Ultra, il prossimo tablet di punta dell’azienda coreana.

Le fonti che hanno diffuso questo materiale parlano di immagini di marketing e render ufficiali, offrendo uno sguardo dettagliato su estetica, colori, componenti tecnici e persino su alcune funzioni software prima ancora che Samsung ne parli pubblicamente.

Proviamo a riassumere insieme quali sono i principali dettagli.

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Il Galaxy S26 FE si mostra quasi per intero

Il caso più ricco di spunti riguarda il Galaxy S26 FE, per il quale sono circolate 26 immagini promozionali che ne rivelano praticamente ogni aspetto. Dopo alcune anteprime parziali diffuse nelle settimane precedenti, comprese tre foto ufficiali che avevano già confermato le tonalità disponibili e un breve video pratico del dispositivo, la nuova serie di scatti permette finalmente di ricostruire un quadro completo del telefono. Ne riportiamo una buona parte qui sotto, tratte dal sito Android Headlines:

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Sul fronte estetico, il dispositivo giungerà in tre diverse colorazioni: Blueberry, Graphite e Pistachio, che sembrano essere le uniche varianti previste almeno al debutto. Lo schermo sarà piatto, con un foro centrale per la fotocamera anteriore e cornici sottili e pressoché uniformi su tutti i lati, fatta eccezione per quella inferiore, leggermente più spessa delle altre. Anche la scocca posteriore avrà una superficie piatta, in linea con la struttura del telaio, e ospiterà tre sensori fotografici disposti verticalmente all’interno di un unico modulo.

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Fotocamere, processore e batteria: le specifiche tecniche

Uno degli scatti trapelati riporta poi nel dettaglio la configurazione fotografica del dispositivo, che sarà dotato di un sensore principale da 50 megapixel, un’ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel, mentre sulla parte anteriore troverà spazio una fotocamera da 12 megapixel per selfie e videochiamate.

Per quanto riguarda il motore del telefono, il Galaxy S26 FE sarà mosso dal processore Exynos 2500, un chip a dieci core costruito con processo produttivo a 3 nanometri già utilizzato da Samsung su altri modelli. Il dispositivo monterà una struttura in alluminio e un vetro protettivo Gorilla Glass Victus+ a difesa del display. La batteria avrà una capacità di 4.900 mAh, abbinata alla ricarica rapida da 45 watt secondo lo standard Super Fast Charging 2.0.

Sul fronte del supporto software, Samsung garantirà sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, comprensivi delle relative patch di sicurezza, un impegno che testimonia quanto l’azienda stia allungando il ciclo di vita anche dei modelli di fascia media. Il display sarà da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il telefono sarà inoltre certificato IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, con dimensioni pari a 161,6 x 76,9 x 7,4 millimetri.

Uno sguardo anche all’interfaccia e alle funzioni software

Oltre alle immagini dedicate al design puro e alle specifiche hardware, tra il materiale trapelato compaiono anche scatti che mostrano porzioni dell’interfaccia utente e alcune funzionalità software del dispositivo. Sono elementi che confermano come il lancio del Galaxy S26 FE sia ormai in fase avanzata di preparazione, con Samsung che starebbe già finalizzando i materiali promozionali da utilizzare al momento della presentazione ufficiale.

Il Galaxy Tab S12 Ultra mostra il suo design definitivo

Insieme a questi spunti sul Galaxy S26 FE, è emersa anche un’immagine ufficiale relativa al Galaxy Tab S12 Ultra, il tablet di fascia alta che Samsung deve ancora annunciare dopo aver già presentato i nuovi pieghevoli. Lo scatto, seppur non particolarmente nitido, mostra sia la parte frontale che quella posteriore del dispositivo, oltre alla S Pen in dotazione.

I nostri lettori ricorderanno come questa non sia la prima volta che il design del tablet trapela in rete: già a luglio erano circolati render basati su file CAD, che ora trovano conferma proprio in questa immagine ufficiale, considerata a tutti gli effetti la versione definitiva dell’estetica del prodotto.

Rileviamo come il Tab S12 Ultra presenti cornici molto sottili e uniformi attorno al display, con un piccolo notch nella parte superiore, visibile quando il tablet viene utilizzato in orientamento orizzontale, verso cui sembra essere pensato l’intero impianto progettuale, compreso il posizionamento del logo sul retro. Sulla scocca posteriore saranno presenti due fotocamere accompagnate da un flash LED, con gli obiettivi che sporgono leggermente dalla superficie, ciascuno in un proprio rilievo separato. Nonostante la bassa qualità dell’immagine, si riesce a notare anche un piccolo pulsante integrato nella S Pen.

Cellulare, Wi-Fi e tempistiche di lancio

Il dispositivo era già comparso di recente all’interno della Google Play Console, un’apparizione che ha permesso di confermare l’arrivo di due varianti, una solo Wi-Fi e una con connettività cellulare, sebbene la disponibilità effettiva possa variare da mercato a mercato.

Quanto ai tempi, tutto lascia pensare che il Galaxy Tab S12 Ultra debutterà in occasione dell’IFA di Berlino, quindi con ogni probabilità nei primi giorni di settembre, seguendo lo stesso calendario che l’anno scorso aveva visto protagonista il Galaxy Tab S11 Ultra. Accanto al modello Ultra, Samsung dovrebbe lanciare contemporaneamente anche il Galaxy Tab S12+, completando così il rinnovo della propria gamma di tablet di fascia alta.