Le indiscrezioni attorno a Samsung Galaxy S26 FE continuano ad emergere a poche settimane dal possibile debutto ufficiale. Dopo i primi render trapelati nella giornata di ieri, seppur in bassa risoluzione, assieme ai dati relativi al firmware e ai possibili sfondi ufficiali, possiamo ora dare uno sguardo più approfondito alle colorazioni del prossimo smartphone della serie Fan Edition.

Le nuove immagini, decisamente in una risoluzione più alta rispetto a quella trapelate nelle scorse ore, arrivano direttamente dai colleghi di Android Headlines e ci permettono di osservare con maggiore chiarezza il design di Samsung Galaxy S26 FE. Vediamo assieme tutti i dettagli, che vanno più o meno a confermare quanto già anticipato finora.

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Un look rinnovato, ma in linea con la serie Galaxy S26

Il cambiamento più evidente rispetto a Samsung Galaxy S25 FE riguarda indubbiamente il comparto fotografico posteriore. Per la nuova generazione, infatti, Samsung sembra aver deciso di uniformare il design del modello Fan Edition a quello della serie Galaxy S26, sostituendo le tre fotocamere sporgenti separate con un unico modulo che le racchiude tutte.

Le immagini mostrano un Samsung Galaxy S26 FE con retro e cornice completamente piatti, le fotocamere disposte verticalmente nell’angolo superiore sinistro e il flash LED posizionato accanto ai sensori fotografici. Sul lato destro trovano posto il tasto di accensione e il bilanciere del volume.

Il display, anch’esso piatto e privo di curvature, presenta un foro centrale per la fotocamera anteriore e delle cornici estremamente ridotte, sebbene non perfettamente simmetriche. La cornice sul bordo inferiore risulta infatti leggermente più spessa rispetto agli altri tre lati dello schermo, anche se la differenza appare piuttosto contenuta.

I render, che potete visualizzare nella galleria qui in basso, mostrano infine quelle che dovrebbero essere le colorazioni ufficiali di Samsung Galaxy S26 FE. Il nuovo smartphone di fascia alta del colosso coreano dovrebbe arrivare sul mercato nelle colorazioni viola, nera e verde: i nomi commerciali, come di consuetudine, dovrebbero però essere differenti e più personalizzati.

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Cosa sappiamo su Samsung Galaxy S26 FE

Archiviato il capitolo dei pieghevoli di nuova generazione, l’attenzione di Samsung è al momento tutta rivolta a Samsung Galaxy S26 FE, come dimostrato dalle numerose indiscrezioni emerse negli ultimi giorni. Fonti piuttosto certe continuano a indicare i primi giorni di settembre come possibile finestra di presentazione del nuovo smartphone, probabilmente in concomitanza con IFA 2026 di Berlino e in linea con quanto fatto lo scorso anno.

Sul fronte tecnico, invece, lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con il processore Exynos 2500 e arrivare sul mercato con Android 17 già installato, personalizzato dall’interfaccia One UI 9. A differenza dei fratelli maggiori della gamma Galaxy S26, il modello Fan Edition dovrebbe partire da un taglio di memoria di 128 GB, probabilmente per ammortizzare i costi, anche se il prezzo di listino per l’Europa potrebbe essere stato decisamente ritoccato verso l’alto.

Mancano ancora conferme ufficiali da parte di Samsung, ma il ritmo con cui stanno emergendo dettagli e materiali promozionali lascia pensare che l’annuncio tra poco meno di un mese possa essere abbastanza credibile. Nei prossimi giorni sicuramente verremo a conoscenza di ulteriori dettagli che, se andassero a confermare quanto già sappiamo, delineerebbero Samsung Galaxy S26 FE come uno smartphone in netta continuità con il suo predecessore.