Dopo tre anni e tre generazioni di Pixel “Pro” dotati di sensore di temperatura, Google ha deciso di rimuovere questo elemento dai nuovi smartphone, a partire dai Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL, per integrare la nuova funzione HiLight. Nonostante ciò, il colosso di Mountain View ha rilasciato un aggiornamento per l’app Termometro.

La nuova versione non porta con sé novità di sorta per l’app, al netto di una nuova icona con colori gradiente che va ad aggiungersi a tutte quelle che sono state aggiornate con l’arrivo dei nuovi flagship Made by Google. Scopriamo tutti i dettagli.

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Termometro Pixel si aggiorna con una visibile novità

Come anticipato in apertura, Google ha recentemente avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app Termometro che raggiunge la versione 1.0.947990598 (dalla precedente versione 1.0.889172071) ma non guadagna nuove funzioni.

L’unica novità dell’aggiornamento è rappresentata dalla nuova icona in stile gradiente che potete osservare nella seguente immagine di confronto che include le tre versioni dell’icona mai rilasciate da Big G: la prima, è quella che ha debuttato a ottobre 2023; la seconda è arrivata a dicembre 2024; la terza è quella nuova.

Come già avvenuto con altre app la scorsa settimana, il colosso di Mountain View ha scelto di modernizzare il look dell’icona per renderla più coerente con quella di altre app che sono state aggiornate negli ultimi tempi.

L’icona presenta uno sfondo bianco (e non blu come nella versione precedente o nero come nella versione iniziale) e un termometro stilizzato in colorazione gradiente con entrambe le parti (esterna e interna) che oscillano dal viola al blu: i colori sono più chiari all’esterno e più scuri all’interno; vi è il pieno supporto alle icone a tema.

Considerando che i Pixel 11 non dispongono del sensore di temperatura e, di conseguenza, non sono compatibili con l’app Termometro, è positivo vedere che Big G non abbia lasciato cadere nel dimenticatoio quest’app il cui destino sembra (per certi versi) già scritto.

Come aggiornare l’app sui Pixel supportati

L’applicazione Termometro dei Pixel è compatibile esclusivamente con Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL; essa può essere aggiornata, come di consueto, tramite il Google Play Store: basterà raggiungere la pagina dell’app (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Aggiorna”.