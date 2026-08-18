Il lancio di Samsung Galaxy S26 FE dovrebbe ormai essere dietro l’angolo, anche vista la quantità di anticipazioni di questi giorni. Quest’oggi diamo un’occhiata più da vicino al presunto design del nuovo smartphone Android, proposto in due colorazioni attraverso quelli che vengono definiti come render ufficiali.

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Questo è Samsung Galaxy S26 FE: design confermato da nuovi render “autorevoli”

Sempre che non ci siano stravolgimenti, ormai sappiamo quasi tutto su Samsung Galaxy S26 FE: il nuovo componente della famiglia Fan Edition dovrebbe essere presentato nel mese di settembre insieme ad altre novità (come la serie Galaxy Tab S12), ma in questi giorni sono già trapelati diversi dettagli. Abbiamo visto le specifiche tecniche quasi complete, ma anche diversi render ad alta definizione, alcune cover, i presunti prezzi e persino un breve video.

Quest’oggi torniamo a parlare del design di Galaxy S26 FE, visto che Roland Quandt ha pubblicato due nuove immagini a buona risoluzione che ritraggono lo smartphone in due colorazioni, Gray e Mint. Possiamo vedere uno schermo con bordi sottili su tutti i lati, ma con qualche mm in più nella parte inferiore, e naturalmente la fotocamera anteriore integrata tramite foro.

Sul retro, niente grosse sorprese per il modulo fotografico: in base a ciò che vediamo, Samsung mantiene il linguaggio di design utilizzato sulla serie Galaxy S26 e propone un modulo sporgente con tripla fotocamera disposta in verticale, affiancato dal flash LED. In base a quanto visto in precedenza, lo smartphone potrebbe offrire obiettivi a filo con il modulo incastonato nella scocca, senza ulteriori evidenti sporgenze. I pulsanti sono tutti sul lato destro (come su Galaxy S26 del resto).

In base a quanto emerso finora, Samsung Galaxy S26 FE dovrebbe arrivare con uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 1900 nit e lettore di impronte integrato. A muovere il sistema dovrebbe esserci il SoC Exynos 2500 (lo stesso chip usato su Galaxy Z Flip7), affiancato da 8 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna. Oltre alla fotocamera frontale da 12 MP, a bordo dovrebbe esserci una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x (f/2.4) e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2), compatibile con la funzione SuperSteady con blocco orizzontale vista sui fratelli maggiori.

Lo smartphone dovrebbe poi offrire una connettività completa, tra 5G dual SIM (con eSIM), Wi-Fi, Bluetooth, NFC e porta USB-C, e una batteria da 4900 mAh compatibile con la ricarica rapida da 45 W e la ricarica wireless da 15 W. Visto il periodo di lancio, arriverà direttamente con Android 17 e One UI 9.0: previsti anche in questo caso i “soliti” sette anni di supporto software, tra versioni di Android e patch di sicurezza.

Samsung non ha ancora comunicato la data di lancio di Galaxy S26 FE e delle altre novità attese: lo scorso anno Galaxy S25 FE venne presentato il 4 settembre, dunque possiamo aspettarci qualcosa di simile.

In copertina Samsung Galaxy S26