Sin dall’avvento dell’era dell’intelligenza artificiale, Google ha messo a punto una serie di app esclusive in salsa IA per i suoi dispositivi della gamma Pixel: ad esempio, coi Pixel 9 è arrivata Pixel Screenshots.

L’app che sfrutta l’IA per rivoluzionare il modo in cui vengono gestiti gli screenshot sui dispositivi Made by Google ha da poche ore ricevuto un aggiornamento che porta con sé un paio di nuove opzioni che avrebbero dovuto far parte dell’app già in origine. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Nuovo aggiornamento per l’app Pixel Screenshots

Nel mese di luglio, Google ha silenziosamente cambiato le carte in tavola riguardo il funzionamento dell’app Pixel Screenshots, inizialmente basata solo sui modelli Gemini Nano mentre ora opera sfruttando il cloud per l’elaborazione, e ciò ha finito per creare malumori tra gli utenti (via Android Authority).

Nelle ultime ore, Big G ha avviato il rilascio della nuova versione 1.26.281.05 dell’app, probabilmente con l’obiettivo di dare un contentino a coloro che non hanno apprezzato il cambiamento silenzioso del mese scorso. Il contentino, nello specifico, si concretizza con la funzione Filtri (via Android Authority).

In precedenza, Pixel Screenshots offriva un set di filtri predefiniti che consentivano agli utenti di “filtrare” i vari screenshot in base alle informazioni presenti nello screenshot (categorie come “luoghi”, “prodotti”, “codici promozionali” e così via). Non erano invece presenti opzioni per sfruttare le informazioni “di base” dell’immagine come data e ora in cui è stato acquisito lo screenshot.

Con il suddetto aggiornamento, gli utenti possono filtrare gli screenshot presenti sul dispositivo per intervalli di data (di acquisizione), per “Raccolta” di cui fa parte lo screenshot o per “Origine” (app in cui è stato catturato lo screenshot); alla ricezione della novità, gli utenti verranno informati da un disclaimer nella parte bassa; i due filtri possono essere “combinati” tra loro.

Previous Next Fullscreen

Con queste aggiunte, come anticipato, Google dona a Pixel Screenshots alcune opzioni che avrebbero dovuto far parte dell’app sin dalla sua introduzione: dare agli utenti la possibilità di filtrare gli screenshot in base al loro contenuto ma dimenticare di aggiungere queste opzioni piuttosto basiche (e pre-IA oseremmo dire) per filtrare gli screenshot in base alla data o all’app in cui sono stati catturati gli screenshot è effettivamente qualcosa di molto strano da parte del colosso di Mountain View.

Come aggiornare l’app

Per aggiornare l’app Pixel Screenshots, esclusiva degli smartphone della gamma Pixel (a partire dai Pixel 9) e non disponibile in Italia (e in italiano), basta raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui fosse disponibile un aggiornamento.