Manca ancora qualche settimana al debutto ufficiale del Samsung Galaxy S26 FE, atteso con ogni probabilità durante la fiera IFA di Berlino a inizio settembre, seguendo lo stesso copione dello scorso anno quando il Galaxy S25 FE fu presentato proprio in quell’occasione.

Prima ancora del lancio, però, sono trapelate le immagini di due accessori ufficiali pensati per il nuovo smartphone, che permettono di farsi già un’idea piuttosto precisa di come sarà il dispositivo.

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Due cover per capire il design del Samsung Galaxy S26 FE

Il primo accessorio individuato è una custodia trasparente dotata di magnete integrato per la ricarica wireless. È un prodotto piuttosto semplice nella sua concezione, ma la presenza del magnete non implica necessariamente che sarà lo smartphone stesso a integrare questa tecnologia di serie. È infatti più probabile che sia la cover a fornire questa funzionalità aggiuntiva.

La seconda cover individuata è invece realizzata in silicone, anch’essa con sistema di ricarica magnetica integrato, e presenta uno stile molto simile a quello degli accessori già disponibili per il resto della gamma Galaxy S26. È un guscio protettivo relativamente sottile, pensato per non appesantire troppo il dispositivo.

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Almeno due colorazioni in arrivo

Tutto ciò premesso, dall’analisi di queste cover emerge un dettaglio interessante. Il Galaxy S26 FE sarà infatti disponibile in almeno due colorazioni, che dovrebbero chiamarsi Cobalt Violet e Mint. La tonalità viola cobalto ricorda molto da vicino quella già vista sugli altri modelli della serie Galaxy S26, con la differenza che la cornice del telefono sembra essere di colore argento, con una scelta che richiama esattamente l’estetica adottata da Samsung sul Galaxy S25 FE dello scorso anno.

È plausibile che l’azienda coreana amplierà ulteriormente la scelta cromatica al momento del lancio definitivo, dato che il modello precedente, il Galaxy S25 FE, era offerto in tre colorazioni differenti.

Per il resto, l’impostazione estetica generale sembra ricalcare fedelmente quella vista lo scorso anno sul Galaxy S25 FE. Sul retro troverebbe posto un comparto fotografico a tripla lente, mentre la parte frontale sfoggerebbe bordi piuttosto sottili. Non tutte le cornici risultano però perfettamente omogenee: quella inferiore appare leggermente più spessa rispetto a quelle laterali e superiore.

Prezzi in salita, come per il resto della gamma

Se da un lato la presentazione ufficiale è attesa a inizio settembre nell’ambito della fiera IFA, dall’altro cresce anche l’attesa (non proprio positiva) per un possibile aumento dei prezzi. Samsung ha infatti già ritoccato al rialzo i listini di praticamente tutta la sua gamma recente, coinvolgendo modelli come il Galaxy Z Fold8 Ultra, il Galaxy Z Flip8, il Galaxy Watch9 e il Galaxy Watch Ultra2.