La presentazione di Samsung Galaxy S26 FE si sta avvicinando, anche se non abbiamo ancora una data precisa. Il nuovo smartphone della gamma Fan Edition potrebbe arrivare insieme ad altre novità durante il mese di settembre, e naturalmente in queste ultime settimane è già stato protagonista di numerose anticipazioni: quest’oggi, in particolare, spuntano nuove indicazioni sulle specifiche tecniche, che ormai risultano praticamente complete.

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Ecco le presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE non è esattamente un segreto: nei giorni scorsi abbiamo dato un’occhiata ad anticipazioni sul design, tra i vari render con diverse colorazioni e le immagini delle cover, ma anche sulla ricarica, sui prezzi e sulla possibile data di lancio. In queste ore WinFuture ha diffuso diverse presunte specifiche tecniche del nuovo smartphone, che ci consentono di avere un’idea piuttosto precisa del prodotto in arrivo.

In base a quanto riferito, Galaxy S26 FE dovrebbe offrire un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione 2340 x 1080, con 1900 nit di luminosità e un refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il cuore dovrebbe essere il SoC Exynos 2500, già utilizzato lo scorso anno sul pieghevole Galaxy Z Flip7: al suo fianco sono previsti 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Il report punta inoltre sulla presenza di una tripla fotocamera posteriore: a bordo dovrebbero trovare posto un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x (f/2.4) e un sensore ultra-grandangolare (f/2.2); al momento non sono giunte indicazioni sui MP di quest’ultimo, ma per la fotocamera anteriore sono attesi 12 MP (con foro nello schermo per l’integrazione dell’obiettivo e apertura f/2.2). La registrazione video dovrebbe arrivare fino al 4K con 60 fps, oppure addirittura all’8K ma a 30 fps. Lato connettività si parla di 5G dual SIM (con supporto alle eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB Type-C, e non dovrebbe poi mancare la certificazione IP68 contro acqua e polvere (come nel resto della gamma).

A livello di batteria, Galaxy S26 FE dovrebbe mantenere i 4900 mAh visti sul predecessore Galaxy S25 FE (in copertina), con supporto alla ricarica cablata da 45 W. Visto quanto indicato nei cicli di ricarica secondo la classificazione EPREL (gli stessi 1200 cicli dei nuovi pieghevoli Samsung), è possibile che si possa trattare di una batteria con tecnologia al silicio-carbonio. Il produttore potrebbe aver mantenuto la stessa capacità, ma con una batteria più compatta: l’idea potrebbe essere quella di offrire maggiore spazio ad altri componenti, oppure di mantenere il peso sotto i 200 g (vengono indicati 193 g e 7,4 mm di spessore).

Vista l’uscita attesa tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, è da dare per scontata la presenza della One UI 9 basata su Android 17: attualmente questa release è disponibile in versione stabile solo su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, ma arriverà nei prossimi mesi su tanti altri modelli tramite aggiornamento (a partire dalla serie Galaxy S26). In base ai precedenti rumor, Samsung Galaxy S26 FE dovrebbe arrivare sul mercato a un prezzo consigliato tra i 749 e i 799 euro: una cifra probabilmente destinata a scendere nel giro di pochi giorni, vista l’eventuale concorrenza interna con gli street price.

In copertina Samsung Galaxy S25 FE