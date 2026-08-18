Nuove promozioni in corso su AliExpress sui due nuovi modelli HONOR 600 5G e HONOR 600 Pro 5G, che crollano di centinaia di euro rispetto ai prezzi ufficiali di listino grazie a coupon dedicati. Dotati entrambi di scocche unibody in metallo, sensori fotografici da ben 200MP con stabilizzazione ottica e algoritmi AI Ultra Night e titaniche batterie al silicio-carbonio da 6.400mAh con ricarica rapida a 80W, i due dispositivi rappresentano una delle scelte più sensate dell’anno per chi pretende specifiche d’avanguardia senza spendere una fortuna. Esaminiamo le differenze hardware e le istruzioni per applicare i codici sconto prima dell’esaurimento.

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Confronto Tecnico: HONOR 600 vs HONOR 600 Pro

Entrambe le versioni condividono un’estetica premium in metallo, l’impermeabilità avanzata, connettività completa con chip NFC e un display AMOLED da 6,57 pollici luminoso e compatto, ma si differenziano nel cuore del processore e nel comparto ricarica.

1. HONOR 600 Pro 5G: La potenza assoluta di Snapdragon 8 Elite a 538€

Con un taglio netto rispetto al listino originale di 999,00€, HONOR 600 Pro 5G scende a soli 538,00€ inserendo a carrello il codice TUTTOA70 (o le varianti ITAE70 / ITNS70 ). Monta il potentissimo SoC Snapdragon 8 Elite affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Oltre alla ricarica cablata da 80W sulla capiente batteria da 6.400mAh, il Pro aggiunge la ricarica wireless rapida a 50W, supporto virtuale eSIM e il nuovo tasto fisico dedicato AI Button.

2. HONOR 600 5G: L’equilibrio perfetto con Snapdragon 7 Gen4 a 365€

Per chi desidera spendere meno mantenendo un comparto fotografico da primo della classe, HONOR 600 5G cala da 649,00€ di listino a 365,00€ applicando il coupon TUTTOA45 (o ITAE45 / ITNS45 ). Sotto la scocca lavora l’efficiente processore Snapdragon 7 Gen4, abbinato al sensore principale da 200MP OIS, certificazione contro acqua e polvere IP68 e alla medesima maxi-batteria da 6.400mAh con SuperCharge da 80W.

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Coupon da Utilizzare e Ritorno Sconti PayPal

Per sbloccare le cifre promozionali, basta incollare il rispettivo codice promozionale nel carrello di AliExpress:

Per HONOR 600 5G (365€): Coupon TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 (sconto di 45€)

(365€): Coupon / / (sconto di 45€) Per HONOR 600 Pro 5G (538€): Coupon TUTTOA70 / ITAE70 / ITNS70 (sconto di 70€)

Promemoria prezzi, coupon e PayPal: Se a carrello non spunta il prezzo indicato, significa che i coupon sono temporaneamente esauriti. Inoltre, vi ricordiamo che il 24 agosto tornerà attiva la seconda ondata di sconti extra con PayPal! Monitorate costantemente i nostri canali Telegram per essere avvisati all’istante non appena i coupon torneranno disponibili e quando scatterà nuovamente la promozione PayPal.

Riepilogo Offerte Serie HONOR 600 su AliExpress

Ecco i collegamenti diretti per riscattare i coupon e acquistare i due modelli ai rispettivi minimi:

Il crollo di prezzo della nuova famiglia HONOR 600 rappresenta una delle offerte più vantaggiose di questa campagna sconti AliExpress. La combinazione tra display AMOLED compatti, l’eccezionale sensore da 200MP e un’autonomia da riferimento garantita dalle batterie da 6.400mAh rende sia la versione base a 365€ sia la variante Pro con Snapdragon 8 Elite a 538€ acquisti consigliati per chi cerca longevità e prestazioni senza compromessi.

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