Nuove promozioni in corso su AliExpress sui due nuovi modelli HONOR 600 5G e HONOR 600 Pro 5G, che crollano di centinaia di euro rispetto ai prezzi ufficiali di listino grazie a coupon dedicati. Dotati entrambi di scocche unibody in metallo, sensori fotografici da ben 200MP con stabilizzazione ottica e algoritmi AI Ultra Night e titaniche batterie al silicio-carbonio da 6.400mAh con ricarica rapida a 80W, i due dispositivi rappresentano una delle scelte più sensate dell’anno per chi pretende specifiche d’avanguardia senza spendere una fortuna. Esaminiamo le differenze hardware e le istruzioni per applicare i codici sconto prima dell’esaurimento.
Indice:
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Confronto Tecnico: HONOR 600 vs HONOR 600 Pro
Entrambe le versioni condividono un’estetica premium in metallo, l’impermeabilità avanzata, connettività completa con chip NFC e un display AMOLED da 6,57 pollici luminoso e compatto, ma si differenziano nel cuore del processore e nel comparto ricarica.
1. HONOR 600 Pro 5G: La potenza assoluta di Snapdragon 8 Elite a 538€
Con un taglio netto rispetto al listino originale di 999,00€, HONOR 600 Pro 5G scende a soli 538,00€ inserendo a carrello il codice
TUTTOA70 (o le varianti
ITAE70 /
ITNS70). Monta il potentissimo SoC Snapdragon 8 Elite affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Oltre alla ricarica cablata da 80W sulla capiente batteria da 6.400mAh, il Pro aggiunge la ricarica wireless rapida a 50W, supporto virtuale eSIM e il nuovo tasto fisico dedicato AI Button.
HONOR 600 Pro 5G Smartphone Versione EU Snapdragon 8 Elite Display AMOLED da 6,57” 6400mAh 80W SuperCharge 50W Wireless 12GB+512GB 200MP AI Ultra Night Design Unibody in Metallo eSIM AI Button NFC
2. HONOR 600 5G: L’equilibrio perfetto con Snapdragon 7 Gen4 a 365€
Per chi desidera spendere meno mantenendo un comparto fotografico da primo della classe, HONOR 600 5G cala da 649,00€ di listino a 365,00€ applicando il coupon
TUTTOA45 (o
ITAE45 /
ITNS45). Sotto la scocca lavora l’efficiente processore Snapdragon 7 Gen4, abbinato al sensore principale da 200MP OIS, certificazione contro acqua e polvere IP68 e alla medesima maxi-batteria da 6.400mAh con SuperCharge da 80W.
HONOR 600 5G Smartphone Versione EU Snapdragon 7 Gen4 Display AMOLED da 6,57” 6400mAh 80W SuperCharge 8GB+256GB/512GB Fotocamera AI Ultra Night da 200MP OIS Design Unibody in Metallo NFC IP68
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Coupon da Utilizzare e Ritorno Sconti PayPal
Per sbloccare le cifre promozionali, basta incollare il rispettivo codice promozionale nel carrello di AliExpress:
- Per HONOR 600 5G (365€): Coupon
TUTTOA45/
ITAE45/
ITNS45(sconto di 45€)
- Per HONOR 600 Pro 5G (538€): Coupon
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ITAE70/
ITNS70(sconto di 70€)
Promemoria prezzi, coupon e PayPal: Se a carrello non spunta il prezzo indicato, significa che i coupon sono temporaneamente esauriti. Inoltre, vi ricordiamo che il 24 agosto tornerà attiva la seconda ondata di sconti extra con PayPal! Monitorate costantemente i nostri canali Telegram per essere avvisati all’istante non appena i coupon torneranno disponibili e quando scatterà nuovamente la promozione PayPal.
Riepilogo Offerte Serie HONOR 600 su AliExpress
Ecco i collegamenti diretti per riscattare i coupon e acquistare i due modelli ai rispettivi minimi:
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-63%
HONOR 600 5G Smartphone Versione EU Snapdragon 7 Gen4 Display AMOLED da 6,57” 6400mAh 80W SuperCharge 8GB+256GB/512GB Fotocamera AI Ultra Night da 200MP OIS Design Unibody in Metallo NFC IP68
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-46%
HONOR 600 Pro 5G Smartphone Versione EU Snapdragon 8 Elite Display AMOLED da 6,57” 6400mAh 80W SuperCharge 50W Wireless 12GB+512GB 200MP AI Ultra Night Design Unibody in Metallo eSIM AI Button NFC
Il crollo di prezzo della nuova famiglia HONOR 600 rappresenta una delle offerte più vantaggiose di questa campagna sconti AliExpress. La combinazione tra display AMOLED compatti, l’eccezionale sensore da 200MP e un’autonomia da riferimento garantita dalle batterie da 6.400mAh rende sia la versione base a 365€ sia la variante Pro con Snapdragon 8 Elite a 538€ acquisti consigliati per chi cerca longevità e prestazioni senza compromessi.
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