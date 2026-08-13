Nella giornata di ieri, oltre agli smartphone della gamma Pixel 11, Google ha presentato il nuovo Pixel Watch 5 e con lo smartwatch sono state annunciate tante nuove funzioni per la salute a partire dalla suite Google Health Guardian che arriverà anche su Fitbit Air.

Il fitness tracker senza schermo, annunciato lo scorso maggio dal colosso di Mountain View, potrà presto vantare nuove e utili metriche di salute che potranno far molto comodo agli utenti. Scopriamo tutti i dettagli.

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Fitbit Air otterrà tre nuove e utili metriche di salute

Come anticipato in apertura, Fitbit Air riceverà tre nuove e utili metriche di salute. Queste metriche, parte della suite Google Health Guardian, sono state presentate da Google con Google Pixel Watch 5.

Esse si preoccupano di rendere visibili e comprensibili alcuni parametri biologici che di solito variano in modo silenzioso, offrendo agli utenti gli strumenti utili per agire prima che insorgano problemi di salute più gravi.

Monitoraggio dei segni di insulino-resistenza

L’insulino-resistenza influisce direttamente sull’efficienza con cui il corpo umano assorbe l’energia ricavata dal cibo. Quando questo valore tende a salire, l’organismo è costretto a lavorare intensamente per distribuire tale energia.

La nuova funzione analizza i dati fisiologici registrati nel corso di diverse settimane per tracciare le fluttuazioni della distribuzione di energia e la vera innovazione sta nel fatto che essa si pone come meccanismo non invasivo.

Il monitoraggio avviene in modo passivo e continuo, senza richiedere alcun prelievo di sangue, e consente agli utenti di intervenire tempestivamente su nutrizione, sonno e attività fisica per scongiurare problematiche più gravi.

Monitoraggio delle tendenze della pressione sanguigna

La pressione sanguigna è un indicatore cruciale per la salute del cuore ma molte persone (sei su dieci) non si accorgono di quando sale e, a lungo andare, anomalie persistenti possono deteriorare la salute del cuore e persino dei reni.

Il monitoraggio continuo, effettuato analizzando battito cardiaco e “pattern di movimento” durante il mese, avviene senza bisogno di un manicotto a pressione e di calibrazioni manuali e permette di rilevare precocemente tendenze cardiovascolari elevate. I dati andranno comunque verificati con un apparecchio tradizionale o consultando il medico.

Monitoraggio dell’andamento della qualità della respirazione durante il sonno

Le alterazioni della respirazione notturna possono frammentare il sonno e compromettere il recupero, nonché l’energia a disposizione nel giorno seguente, spesso senza dare segni troppo evidenti.

Il nuovo strumento messo a punto da Google offre un modo diverso per comprendere come cambia la respirazione durante il sonno: ogni mattina, il dispositivo mostra quale percentuale del tempo di sonno sia stata trascorsa con respirazione ottimale.

I dati giornalieri verranno poi sintetizzati in un report mensile che permette di individuare i trend a lungo termine. L’utente, a quel punto, può decidere se ottimizzare le proprie abitudini serali e/o rivolgersi a un medico per migliorare la situazione.

Quando arriveranno queste novità su Fitbit Air

Il rilascio di queste nuove metriche per la salute è previsto a settembre 2026 sia su Fitbit Air che sugli unici due smartwatch supportati della gamma Pixel Watch (ovvero Pixel Watch 4 e Pixel Watch 5).

Probabilmente Google implementerà il tutto tramite un aggiornamento software dei dispositivi e un aggiornamento dell’app Google Health, ecosistema unico per la salute del colosso di Mountain View sin dal lancio proprio di Fitbit Air.