Motorola ha ampliato la propria gamma di smartphone con il debutto del Moto G Max, un dispositivo che punta a conquistare la fascia media di mercato puntando su tre elementi chiave: un display fluido, un’autonomia elevata e una struttura pensata per resistere agli urti quotidiani. Il nuovo arrivato (sul mercato indiano) si inserisce in un segmento molto competitivo, cercando di distinguersi grazie a un mix di componenti hardware solidi e un prezzo accessibile.

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Un display pensato per la fluidità e la resistenza

Scorrendo le caratteristiche del dispositivo, notiamo prima di tutto che il Moto G Max è dotato di uno schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz, capace di garantire scorrimenti fluidi durante la navigazione quotidiana. La luminosità può raggiungere i 1.050 nit grazie alla modalità ad alta luminosità, un valore che dovrebbe assicurare una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Motorola ha inoltre integrato la tecnologia Water Touch 2.0, pensata per mantenere la reattività al tocco anche quando lo schermo è bagnato, funzione evidentemente utile per chi utilizza il telefono in condizioni climatiche non ideali. A proteggere il pannello ci pensa il vetro Corning Gorilla Glass Ceramic, scelto per offrire una maggiore resistenza a graffi e cadute accidentali.

Prestazioni affidate al Snapdragon 6s Gen 4

Sotto la scocca trova posto il chipset Snapdragon 6s Gen 4, abbinato a memoria RAM di tipo LPDDR5X e archiviazione UFS 3.1. Per chi ha bisogno di maggiore multitasking, il telefono supporta fino a 24GB di memoria virtuale aggiuntiva, una funzione ormai diffusa tra i produttori Android per estendere temporaneamente la RAM sfruttando lo spazio di archiviazione.

A livello software, invece, il dispositivo debutta con l’interfaccia Hello UX basata su Android 16, con Motorola che ha confermato l’impegno a fornire due aggiornamenti del sistema operativo oltre a tre anni di patch di sicurezza, un supporto software in linea con gli standard attuali per questa fascia di prezzo.

Comparto fotografico e audio

Sul retro del Moto G Max trovano posto due sensori: una fotocamera principale da 50 megapixel, il modello Sony LYTIA 600, affiancata da un’ultra-grandangolare da 8 megapixel. Per selfie e videochiamate, il produttore ha scelto un sensore frontale da 32 megapixel.

Non manca l’attenzione all’esperienza multimediale, con altoparlanti stereo certificati Dolby Atmos e, un dettaglio sempre più raro sugli smartphone moderni, il jack audio da 3,5mm ancora presente per chi preferisce le cuffie cablate.

Batteria generosa e certificazioni di resistenza

Uno dei principali punti di forza del Moto G Max è inoltre la sua batteria da 7.000mAh a base di silicio-carbonio, una capacità decisamente superiore alla media del segmento e pensata per garantire un’autonomia estesa anche a chi utilizza il telefono in maniera intensiva.

La ricarica avviene tramite tecnologia rapida da 30W. Sul fronte della robustezza, il dispositivo vanta una certificazione IP64 contro polvere e schizzi d’acqua, insieme allo standard militare MIL-STD-810H, che attesta la resistenza a condizioni ambientali particolarmente impegnative come sbalzi di temperatura, urti e vibrazioni.

Prezzo, colori e disponibilità

Motorola ha deciso di proporre il Moto G Max in due configurazioni di memoria: la versione da 6GB di RAM e 128GB di storage viene proposta a 27.999 rupie (circa 254 euro), mentre la variante da 8GB e 128GB sale a 29.999 rupie (circa 272 euro). Il telefono sarà acquistabile attraverso la piattaforma Flipkart, con le vendite che partiranno il 20 agosto.

Quanto alle tonalità, il dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni curate secondo la palette Pantone: Stargazer, Alaskan Blue e Malaga, pensate per offrire un tocco di personalità in più rispetto alle tradizionali tonalità nero e grigio che dominano il mercato degli smartphone di fascia media.