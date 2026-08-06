Google continua a lavorare dietro le quinte per migliorare il selettore dei file multimediali di sistema di Android e, dal codice sorgente della Beta 2 di Android 17 QPR2, è emersa una terza novità in fase di sviluppo che si va ad aggiungere alla scorciatoia per la fotocamera e alla possibilità di includere i dati di geolocalizzazione con l’immagine.

Pare che il team di sviluppo stia mettendo a punto un editor integrato direttamente nel selettore con l’obiettivo di semplificare il processo di condivisione dei file multimediali nel caso in cui l’utente debba apportare modifiche rapide come ritaglio e selezione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Android 17 QPR2: la Beta 2 nasconde novità per il selettore dei file multimediali

Il selettore dei file multimediali di sistema di Android, quello regolato dalla API Photo Picker, potrebbe presto includere un editor multimediale e le prime evidenze sono nascoste nella Beta 2 di Android 17 QPR2, quella che ci ha permesso di scoprire che Google sta preparando una sorta di rivoluzione per la schermata di blocco dei Pixel.

Le evidenze circa l’arrivo di questo editor multimediale sono state individuate dal noto insider AssembleDebug (via Android Authority) e i vantaggi per gli utenti dovrebbero essere non indifferenti: attualmente, infatti, nel caso in cui l’utente debba apportare una modifica a una immagine che sta condividendo, dovrà interrompere il flusso di condivisione, accedere a Google Foto (o alla sua galleria multimediale di riferimento), effettuare la modifica e riprendere la condivisione.

Con un editor integrato, e i richiami sono tutti nella EditFeature che potrete notare nell’immagine sottostante, gli utenti potranno modificare l’immagine direttamente durante il flusso di condivisione. Le modifiche consentite da questo editor dovrebbero essere piuttosto semplici, ad esempio il ritaglio di parti di una immagine, ma è chiaro che da questa fase alla fase di implementazione effettiva le cose possano cambiare.

Quando potrebbe arrivare questa novità

Dal momento che Photo Picker è un modulo di Project Mainline, esso viene aggiornato direttamente tramite gli aggiornamenti di sistema Google Play (e alcune delle app dei servizi di sistema): di conseguenza, la novità non dovrebbe essere esclusiva dei Pixel ma compatibile con tutti i dispositivi Android dotati dei servizi Google.

Questa dipendenza dagli aggiornamenti di sistema Google Play ha un altro risvolto positivo: il colosso di Mountain View non dovrà per forza di cose rilasciare un aggiornamento di Android per includere questa novità per il selettore dei file multimediali di sistema.

La fase di sviluppo sembra essere appena iniziata e non sappiamo quando Google riuscirà a portarla a termine ma, a questo punto, ipotizziamo sia qualcosa di slegato da Android 17 QPR2, anche se è la Beta 2 a nascondere le evidenze. Probabilmente ne sapremo di più con le prossime beta.