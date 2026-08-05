Torniamo ad occuparci di Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone targati Google e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, perché potrebbero esserci novità in arrivo per la scheda Raccolte dell’app.

Nello specifico, pare che il colosso di Mountain View stia pensando di lasciare agli utenti la libertà di personalizzare l’ordine in cui vengono visualizzati gli elementi che compongono la scheda Raccolte, momentaneamente pensata per proporre un ordine ben definito. Questa non è però l’unica novità in fase di sviluppo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Foto attende alcune modifiche estetiche

Nonostante Google Foto non disponga di una versione beta, ci troviamo spesso e volentieri a parlare di novità in sviluppo e che arriveranno in futuro per migliorare la galleria multimediale del colosso di Mountain View.

Analizzando la versione 7.87.0.957333026 dell’app per Android, il noto insider AssembleDebug ha individuato alcune novità in sviluppo (e quindi non ancora disponibili per gli utenti) che potrebbero presto migliorare l’esperienza utente con la galleria multimediale (via Android Authority).

In futuro sarà possibile personalizzare la scheda “Raccolte”

L’insider ha scovato (ed è riuscito ad attivare) una barra che offre la possibilità di personalizzare la scheda “Raccolte” di Google Foto con su scritto “Vuoi riordinare”. All’interno della barra, come potrete notare dalla seguente immagine, è presente anche un pulsante “Personalizza” che, a detta dell’insider, non risulta ancora operativo.

Il vero e proprio processo di personalizzazione non sembra ancora attivo ma, a quanto pare, in futuro gli utenti potranno semplicemente effettuare una pressione prolungata su un qualsiasi elemento della scheda per accedere alla modalità di personalizzazione e riposizionare gli elementi a loro piacimento.

Modifiche all’orizzonte anche per la scheda “Crea”

Oltre alla possibilità di personalizzare la scheda Raccolte, il team di sviluppo sta lavorando per apportare alcune modifiche estetiche alla scheda Crea di Google Foto, quella che funge da porta d’accesso per gli strumenti creativi “standard” o basati sull’IA.

Attualmente la scheda Crea, soprattutto nei Paesi in cui sono disponibili gli strumenti IA, propone una griglia di pulsanti corrispondenti agli strumenti creativi disponibili e, in seguito, propone delle sezioni dedicate ad alcuni strumenti in particolare (immagini della seguente galleria); da noi la situazione è più o meno analoga, tranne per il fatto che in cima viene pubblicizzato lo strumento Collage e, sotto ai pulsanti dei vari strumenti, abbiamo le sezioni dedicate a Collage e Video ricordo.

In futuro (immagini della seguente galleria), l’interfaccia della scheda Crea potrebbe assumere i contorni di una sorta di chatbot, proponendo un saluto all’utente e subito sotto alcuni suggerimenti di creazioni da potere effettuare (ad esempio “Ritratto professionale”) in modo che gli utenti possano avviare il processo creativo senza dover necessariamente trovare lo strumento giusto.

Subito sotto è presente un carosello chiamato Popolari che include i template (o modelli) di tendenza o più utilizzati dagli utenti; subito sotto avremo poi sezioni dedicate a funzionalità più specifiche che comunque dovrebbero mettere in secondo piano gli strumenti effettivi, portando gli utenti verso un processo creativo più fluido e meno dipendente dagli strumenti (visti come parte integrante del tutto).

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Come scaricare o aggiornare l’app Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).