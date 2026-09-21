Giornata di grandi annunci da parte di vivo: oltre ad avere annunciato i nuovi flagship della serie vivo X500 e averne confermato l’arrivo il mese prossimo in Europa, il produttore cinese ha annunciato l’imminente arrivo in Italia di vivo X Fold6.

Il pieghevole, lanciato in Cina nel mese di giugno, si configura come un dispositivo flagship senza compromessi che dimostra la volontà del produttore cinese di buttarsi nella mischia e sfidare i principali competitor. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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vivo X Fold6 sta per arrivare in Europa

Come anticipato in apertura, vivo ha appena confermato che il pieghevole vivo X Fold6 sta arrivando in Europa e sarà pre-ordinabile a brevissimo anche in Italia.

Lo smartphone ruota attorno alla piattaforma Dimensity 9500 Super sviluppata congiuntamente da vivo e MediaTek e, come ormai tradizione per vivo, punta fortissimo sul comparto fotografico triplo co-ingegnerizzato con ZEISS che è decisamente sopra la media nel segmento dei pieghevoli.

Al posteriore, all’interno del solito oblò circolare, troviamo una fotocamera principale da 200 megapixel (sensore Samsung HPB) dotata di stabilizzazione di livello professionale (CIPA 4.5), un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo ZEISS APO (il primo certificato su uno smartphone pieghevole) da 50 megapixel (sensore Sony LYTIA 602) per lo zoom ottico 3x (equivalente 70 mm), lo zoom ZEISS HyperZoom fino a 100x e le funzioni telemacro.

Anche vivo X Fold6 è compatibile con il teleconverter che gli consente di raggiungere la lunghezza focale equivalente 200 mm nelle modalità Foto, Ritratto, Paesaggio, Istantanea, Video, Palcoscenico, Time-Lapse e Pro. Tra le possibilità di ripresa rientrano poi Ritratto notturno con flash, la nuova modalità Palco e la registrazione video in 4K a 60 fps con Dolby Vision.

Come ogni pieghevole, dispone di due display. In questo caso, entrambi i pannelli sono LTPO AMOLED con refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz e luminosità di picco a 5.000 nit. Il display esterno è da 6,51 pollici mentre quello interno è da 8,02 pollici.

Il sistema operativo OriginOS 7 Fold su base Android 17, quindi già aggiornato rispetto alla versione con cui ha debuttato in Cina, trasforma il display esterno in un vero e proprio spazio di lavoro che permette di sfruttare funzioni avanzate per la produttività come Origin Workbench e Multi-Split Screen che consentono di utilizzare fino a quattro app in contemporanea.

vivo non ha tralasciato nulla nemmeno sul fronte di design e qualità costruttiva: vivo X Fold6 è spesso appena 4,4 mm da aperto e pesa tra i 228 e i 235 grammi a seconda della finitura (gli utenti potranno scegliere tra Horizon Blue e Prism Black).

A completare il pacchetto troviamo le certificazioni IPX8, IPX9 e IP5X (le prime due testimoniano la resistenza all’acqua, mentre la terza la resistenza alla polvere) e una batteria BlueVolt da 6.900 mAh (appena 100 mAh in meno di quella disponibile sulla controparte cinese).

Specifiche tecniche del pieghevole

Di seguito riportiamo le specifiche chiave di vivo X Fold6.

Dimensioni (da chiuso): 157,2 x 74,3 x 9,4 o 9,9 mm

x x o Dimensioni (da aperto): 157,2 x 145,7 x 4,4 o 4,8 mm

x x o Peso: 228 o 235 grammi

o Display (esterno): LTPO AMOLED da 6,51″ (1.120 x 2.528 pixel), 1-120 Hz , 5.000 nit (picco)

da (1.120 x 2.528 pixel), , (picco) Display (interno): Foldable LTPO AMOLED da 8,02″ (2.312 x 2.504 pixel), 1-120 Hz , 5.000 nit

da (2.312 x 2.504 pixel), , SoC: MediaTek Dimensity 9500 Super (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12/16 GB (RAM) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione)

(RAM) + o (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (200 MP principale + 50 MP teleobiettivo periscopico zoom 3x + 50 MP ultra-wide)

(200 MP principale + 50 MP teleobiettivo periscopico zoom 3x + 50 MP ultra-wide) Fotocamera frontale: 20 MP (su entrambi i display)

(su entrambi i display) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen2)

, , , , , (dual-band), (USB 3.2 Gen2) Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: Si/C Li-Ion da 6.900 mAh , ricarica cablata a 80 W , ricarica wireless a 40 W

da , ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: OriginOS 7 Fold su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di vivo X Fold6, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini del pieghevole

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I pre-ordini di vivo X Fold6 in Italia aprono oggi

Sapevamo che vivo X Fold6 sarebbe arrivato nel Vecchio Continente entro la fine del 2026 ma ora è ufficiale: il pieghevole è pre-ordinabile in Europa (e in Italia) a partire da oggi nelle due colorazioni Horizon Blue e Prism Black.

Per quanto concerne la disponibilità effettiva, invece, l’inizio delle vendite è in programma dal 1° ottobre 2026. Il produttore cinese non ha però diffuso informazioni relative a configurazioni e prezzi per il mercato italiano: quelli li conosceremo solo in prossimità del debutto effettivo.

vivo ha poi annunciato che il 27 ottobre 2026 si terrà un evento di lancio in cui, oltre a vivo X Fold6, avremo modo di conoscere tanti altri nuovi dispositivi del produttore cinese.

I protagonisti dell’evento saranno i nuovi flagship vivo X500 Pro e vivo X500 Pro Max ma al loro fianco conosceremo nuovi dispositivi connessi dell’ecosistema IoT come vivo Buds Ultra, vivo Buds Clip e vivo Headphone Studio.