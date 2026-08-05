Samsung Galaxy S25 Edge a 499€? Per uno smartphone da 1.299€ di listino, con scocca in titanio spessa appena 5,8 mm e fotocamera da 200 MP, è uno sconto che vale la pena approfondire. Il risparmio supera i 250€ rispetto al prezzo precedente, e su Amazon l’offerta è già attiva. Ecco cosa si nasconde dietro questo numero.

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Samsung Galaxy S25 Edge: titanio, 200 MP e AI in soli 5,8 mm di spessore

Samsung Galaxy S25 Edge è, ad oggi, il Galaxy S più sottile mai realizzato: 5,8 mm di spessore con un telaio in titanio che garantisce resistenza senza sacrificare il peso, fermo a soli 163 grammi. Un risultato di ingegneria che pochi smartphone riescono a eguagliare, e che lo rende immediatamente riconoscibile tra i top di gamma.

Il display è un pannello 6,7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 3.088 x 1.440 pixel, refresh rate adattivo da 1 a 120Hz e protezione Gorilla Glass Ceramic 2: colori brillanti, fluidità elevata e durata nel tempo. La colorazione Titanium Icyblue aggiunge un tocco di personalità con le sue sfumature fredde e sofisticate.

Il cuore pulsante è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite (processo produttivo a 3 nm), abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Si tratta del processore più performante attualmente disponibile su Android, ottimizzato per gestire in modo nativo le funzionalità di Galaxy AI, tra cui:

ProScaler e ProVisual Engine con AI Zoom per migliorare i dettagli anche nelle foto ingrandite

e con AI Zoom per migliorare i dettagli anche nelle foto ingrandite Gemini Live per risposte immediate e interazioni vocali avanzate

per risposte immediate e interazioni vocali avanzate Ottimizzazione continua dell’esperienza d’uso in ogni contesto

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza più evidenti: la fotocamera principale da 200 MP con apertura f/1.7, sensore da 1/1.56″, PDAF e OIS garantisce scatti di altissima qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. A questa si affianca un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale da 12 MP (f/2.2). Degna di nota è la capacità di registrare video in 8K (7.680 x 4.320 pixel), una specifica che lo posiziona ai vertici assoluti del settore.

La connettività è completa e al passo con i tempi: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e Dual SIM (Nano SIM + eSIM). Il sistema operativo è Android 15 con One UI 7, versione italiana con 3 anni di garanzia del produttore inclusi.

L’unica nota da tenere presente riguarda la batteria da 3.900 mAh, dimensionata per contenere lo spessore record, con ricarica rapida via cavo a 25W, wireless e Wireless PowerShare. Non è il punto di forza del dispositivo, ma resta un compromesso accettabile considerando tutto ciò che offre.

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Quasi 260€ di risparmio su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it (venduto da terzi tramite Amazon Fulfillment, con spedizione gratuita), Samsung Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Icyblue è disponibile a 499€ rispetto al prezzo precedente di 755,90€: uno sconto di circa 257€, pari a oltre il 33% in meno. Considerando il prezzo di listino originale di 1.299€ al lancio, il divario è ancora più marcato.

La disponibilità su Amazon garantisce tempi di consegna rapidi e la tutela tipica degli acquisti tramite la piattaforma. La versione in promozione è quella italiana (codice SM-S937B/DS, Dual SIM), con garanzia ufficiale Samsung di 3 anni.

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