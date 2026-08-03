Torniamo ad occuparci di Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google, perché sono da poco emerse nuove evidenze riguardo alcune novità in sviluppo che arricchiranno l’app per dispositivi mobile.

Sappiamo già da una decina di giorni che il colosso di Mountain View stia lavorando per rendere più personalizzabile la funzione Riepilogo giornaliero ma, a quanto pare, potrebbe già essere cambiato il meccanismo di personalizzazione rispetto a quello emerso in precedenza. Parallelamente, pare che gli utenti potranno generare skill di Gemini Spark direttamente dall’app per Android, riducendo sensibilmente la dipendenza dall’app desktop di questa potenzialità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Proseguono i lavori per la personalizzazione del Riepilogo giornaliero

Nel mese di aprile era emerso che Google stesse preparando il ritorno di una funzione molto simile a Google Now, rivista in chiave IA e implementata nell’app di Gemini: inizialmente nota come “Your Day”, la funzione è stata poi rinominata in Daily Brief.

La funzione, chiamata Riepilogo giornaliero in italiano, si preoccupa di raccogliere e organizzare in modo chiaro le informazioni provenienti da servizi come Gmail e Google Calendar per proporre all’utente un recap e azioni rilevanti da riprendere durante la giornata.

Un paio di settimane fa era già emerso che Google stesse lavorando per rendere questo riepilogo personalizzabile ma dalla versione 17.45.14 beta di App Google, la casa delle funzioni IA sui dispositivi Android, emergono alcune modifiche per questo flusso di personalizzazione (via Android Authority).

Il team di sviluppo ha infatti sostituito la casella di testo flottante presente in basso con un pulsante che include la dicitura “Personalizza il tuo riepilogo”. Selezionando questo pulsante, gli utenti possono scegliere tra alcune opzioni per regolare la priorità di un argomento, seguire un argomento, regolare il tono o lo stile del riepilogo o, in alternativa, fornire indicazioni tramite un prompt testuale.

Questo nuovo approccio con un pulsante al posto della casella di testo risulta sicuramente più intuitivo per gli utenti. A differenza della precedente versione, tuttavia, manca l’icona del microfono per l’input vocale (che potrebbe comunque essere inclusa in vista del rilascio).

Non è ancora chiaro quando questa novità possa essere implementata ma potrebbe volerci del tempo dato che, nel giro di pochi giorni, il team di sviluppo ha cambiato già profondamente approccio.

Le skill di Gemini Spark si potranno creare direttamente dagli smartphone Android

L’altra novità in fase di sviluppo riguarda invece Gemini Spark, la versione agentica dell’assistente presentata al Google I/O 2026 che è stata recentemente estesa a un numero maggiore di utenti negli Stati Uniti (in Italia non è ancora disponibile).

Dalla stessa versione sopracitata di App Google emerge che il colosso di Mountain View sta lavorando per fare in modo che la gestione completa delle Skill di Gemini Spark non sia più limitata esclusivamente alla versione Web dell’assistente (come è attualmente, e ciò si può evincere anche dal portale di supporto).

In futuro, gli utenti dell’app per Android potranno accedere a una sezione dedicata alla Skill direttamente dal menù “Altro” (icona con i tre pallini in alto a destra): selezionando questa sezione si accede a una pagina completa per la gestione delle Skill, con Skill consigliate, Skill attive e Skill inattive (via Android Authority).

In alto a destra è poi presente un pulsante “+” che consente di creare una nuova Skill tramite due distinti percorsi: Crea con Gemini (l’utente dovrà descrivere ciò che vuole creare con il linguaggio naturale) e Creazione manuale (l’utente accederà a un editor “essenziale” che offre il pieno controllo sul nome della funzionalità, sulla descrizione e sulle istruzioni).

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Non è ancora chiaro quando questa novità possa arrivare nell’app per Android ma è indubbio il fatto che essa finirebbe col ridurre la dipendenza dall’app Web di Gemini e col rendere il flusso di lavoro e la gestione degli agenti IA molto più accessibile sui dispositivi mobile.

Come aggiornare l’app dell’assistente Made by Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.