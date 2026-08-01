In occasione di Google I/O 2026 il colosso di Mountain View ha svelato un’applicazione AI Studio per Android e iOS, soluzione che l’azienda statunitense ha deciso di mettere da parte per favorire una maggiore integrazione nell’app di Gemini.

Nei progetti iniziali del team di Google l’app AI Studio avrebbe dovuto consentire agli utenti di catturare un’idea in movimento, in modo da avere un prototipo funzionante pronto nel momento in cui si arriva alla propria postazione di lavoro, ossia una sorta di alternativa all’utilizzo di aistudio.google.com nel browser del dispositivo mobile.

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I nuovi progetti di Google per l’app AI Studio

Nelle scorse ore, attraverso un post su X, il team di Google ha voluto ringraziare le oltre 800.000 persone che hanno pre-ordinato l’app mobile per Android e iOS.

A dire del colosso di Mountain View, il successo ottenuto dall’app di AI Studio conferma il grande interesse degli utenti per la possibilità di sviluppare software in movimento.

Stando a quanto viene spiegato da Google, invece di chiedere agli utenti di scaricare un’altra app, l’azienda ha deciso di adottare un approccio completamente diverso: in pratica, le applicazioni dovranno “emergere” naturalmente nel corso delle conversazioni quotidiane con Gemini e per raggiungere tale obiettivo gli sviluppatori stanno lavorando duramente.

Inoltre, il colosso statunitense ha reso noto che sta continuando a investire nell’esperienza Web di AI Studio per coloro che desiderano passare da un’idea a un prompt per un’attività commerciale.

Il team di Google aggiunge che gli sviluppatori stanno lavorando duramente per realizzare questo nuovo progetto, con l’impegno di fornire ulteriori dettagli in futuro.