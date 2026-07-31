Google finora si è limitata a diffondere un paio di teaser ufficiali sui Google Pixel 11, gli smartphone che verranno presentati tra poco meno di due settimane all’evento Made by Google, ma i soliti noti hanno fatto tanto lavoro sporco, consentendoci di scoprire vita, morte e miracoli sui prossimi esponenti della gamma Pixel.

Dopo il mega leak di ieri sera che ha visto protagonisti tutti e quattro i modelli, oggi al centro della scena ci è finito il modello base della gamma: un nuovo leak ci permette di scoprire parte del materiale pubblicitario/stampa che lo accompagnerà sul sito del colosso di Mountain View.

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Google Pixel 11 ancora al centro della scena, “vittima” di un nuovo leak

Il noto leaker Evan Blass non si ferma e continua prepotentemente ad insistere sui protagonisti del prossimo evento Made by Google, in programma quando qui in Italia sarà appena scoccata la mezzanotte del 13 agosto 2026.

Dopo il materiale pubblicitario/stampa che accompagnerà Pixel 11 Pro Fold, i render di tutti e quattro i modelli della gamma e addirittura i render di Pixel Watch 5, il leaker ha da poche ore diffuso una buona parte del materiale stampa di Google Pixel 11 tramite una nuova puntata della sua newsletter Leakmail.

Cosa ci dice il materiale stampa trapelato

Il materiale stampa trapelato ci permette innanzitutto (immagine precedente) di scoprire che anche il modello base della gamma Pixel 11 (raffigurato in colorazione Sterling nella precedente immagine) potrà vantare le potenzialità di Gemini Intelligence.

Le altre immagini diffuse dal leaker, protagoniste nella seguente galleria, mostrano lo smartphone di taglio in tutte e quattro le colorazioni, mostrano la lavorazione del bordo e dello spigolo (evidenziando cornici uniformi ma non sottilissime attorno al display) e il profilo dello smartphone che, probabilmente, sarà quello con la Camera Bar meno sporgente del lotto.

La seconda e la terza immagine della seguente galleria, invece, mostrano l’overlay di Gemini, Google Messaggi, l’integrazione dell’assistente potenziato dall’IA con altre app del colosso di Mountain View e Gemini Live (con condivisione del flusso della fotocamera) in azione.

Le ultime due immagini si focalizzano invece sul comparto fotografico: la prima permette di scoprire che Google Pixel 11 potrà vantare lo zoom digitale 30x e dovrebbe garantire interessanti performance fotografiche anche in condizioni di scarsa/difficile illuminazione.

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Tutto ciò che sappiamo finora sullo smartphone

Al netto della Camera Bar leggermente rivista e della probabile introduzione di Pixel Glow (non abbiamo ancora conferme per il modello base), Google Pixel 11 dovrebbe sostanzialmente ricalcare il predecessore diretto Pixel 10.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, gli unici tangibili miglioramenti rispetto al modello 2025 dovrebbero essere rappresentati dall’adozione del SoC Tensor G6 (a 2 nm) in luogo del Tensor G5 (a 3 nm) e dall’adozione di un modem MediaTek (si dice più performante ed efficiente) in luogo del vecchio modem Samsung (spesso additato come responsabile, seppur parziale, dell’autonomia sotto tono dei Pixel).

Sparirà poi il taglio da 128 GB: si parte, adesso, da 256 GB (e c’è anche il 512 GB). Capitolo batteria, la situazione dovrebbe sostanzialmente rimanere invariata in termini di capacità con un’unità da 4.985 mAh che supporta la ricarica cablata a 30 W e la ricarica wireless a 15 W.

Specifiche tecniche (presunte) - Google Pixel 11: Dimensioni: 152,8 x 72 x 8,5 mm

x x Peso: 204 grammi

Display: 6,3″ OLED , 1.280 x 2.856 pixel, 120 Hz

, 1.280 x 2.856 pixel, 120 Hz SoC: Google Tensor G6

Memorie: 12 GB (RAM) + 256/512 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (48 MP principale + 13 MP ultra-wide + 10 MP teleobiettivo)

(48 MP principale + 13 MP ultra-wide + 10 MP teleobiettivo) Fotocamera frontale: 13 MP

Connettività: 5G , Wi-Fi 6e , Bluetooth 6.0 , NFC , GPS (dual-band), USB-C (con uscita video)

, , , , (dual-band), (con uscita video) Batteria: 4.985 mAh , ricarica cablata a 30 W , ricarica wireless (Qi2) a 15 W

, ricarica cablata a , ricarica wireless (Qi2) a Scheda tecnica completa

Schede tecniche a confronto (Pixel 10 vs Pixel 11)

Render “ufficiali” di Google Pixel 11

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Quando arriverà e quanto costerà Google Pixel 11

Google Pixel 11 verrà presentato a cavallo tra il 12 agosto (negli Stati Uniti) e il 13 agosto 2026 (in Europa e non solo) e arriverà in quattro colorazioni (Fuchsia, Midnight, Moss e Sterling) e in due differenti tagli di memoria.

Di seguito riportiamo il listino prezzi completo per l’Europa (tra parentesi trovate il prezzo italiano del predecessore Pixel 10 a parità di memoria):