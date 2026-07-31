Non si ferma la “macchina dei leak” sui dispositivi che Google presenterà il prossimo 12 agosto: dopo il mega leak su tutti e quattro i Google Pixel 11, è il turno di Google Pixel Watch 5.

Lo smartwatch, recente protagonista della prima apparizione ufficiale, è protagonista di un paio di gallerie d’immagini che ce lo mostrano, finalmente, da tutte le angolazioni. Andiamo a dare uno sguardo alle immagini (e a vedere cosa ci raccontano) e a fare un recap su ciò che possiamo aspettarci, prezzi inclusi, dal prossimo smartwatch Made by Google.

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Trapelano i render “ufficiali” di Google Pixel Watch 5

Quella di ieri è stata una giornata super produttiva per il noto leaker Evan Blass che ha voluto festeggiare i suoi 14 anni su Twitter (ora X) pubblicando un’infinità di materiale “ufficiale” sui quattro smartphone che Google presenterà tra due settimane all’evento Made by Google.

Come sappiamo ormai da tempo, gli smartphone non saranno gli unici protagonisti dell’evento ma ad essi si affiancherà Google Pixel Watch 5, smartwatch di cui abbiamo già avuto modo di conoscere le colorazioni e il design generale grazie ai render stampa trapelati a metà luglio.

Come fatto per gli smartphone, il leaker ha pubblicato più gallerie, una dedicata allo smartwatch in versione da 41 mm e una dedicata allo smartwatch in versione da 45 mm. Il focus, in questo caso, non va sulle colorazioni (dato che è solo una per versione quella mostrata) ma su ciò che mostrano questi render, raffiguranti lo smartwatch da ogni angolazione.

Immagini della versione da 41 mm

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Immagini della versione da 45 mm

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Cosa ci dicono questi render?

Rispetto agli altri render trapelati finora, quelli condivisi poche ore fa da Evan Blass ci permettono di scoprire come si presenta Google Pixel Watch 5 da altre angolazioni: ad esempio, la vista del bordo sinistro mostra lo stesso sistema di ricarica introdotto lo scorso anno.

Anche il sistema di sensori al centro della zona posteriore mantiene la stessa disposizione già disponibile su Pixel Watch 4; stessa storia per il sistema di alloggio del cinturino, la disposizione dei pulsanti e della corona girevole, e probabilmente per le cornici attorno al display.

Il quadrante “da copertina” scelto da Google è di tipo analogico, caratterizzato da colori accesi (per le lancette dei minuti e dei secondi), da uno sfondo “Neaural Expressive” con tonalità gradiente e dalla presenza di una sola complicazione, quella dedicata a Gemini.

Quanto costerà Google Pixel Watch 5?

Tutti gli esponenti della prossima gamma Pixel verranno presentati ufficialmente il 12 agosto 2026 a New York: l’evento inizierà quando dalle nostre parti, ovviamente a causa del fuso orario, sarà appena scattata la mezzanotte del 13 agosto 2026.

Di seguito riportiamo il listino prezzi completo per l’Europa (tra parentesi trovate il prezzo italiano di Pixel Watch 4 a parità di configurazione) di Google Pixel Watch 5:

Modello da 41 mm – colorazioni Dark Anthracite, Natural Silver, Pyrite, Warm Gold Solo Wi-Fi al prezzo di 419 euro (399 euro, +20 euro) Wi-Fi + 4G/LTE al prezzo di 519 euro (499 euro, +20 euro)

Modello da 45 mm – colorazioni Dark Anthracite, Natural Silver, Pyrite Solo Wi-Fi al prezzo di 449 euro (449 euro, +0 euro) Wi-Fi + 4G/LTE al prezzo di 549 euro (549 euro, +0 euro)



Gli aumenti di prezzo contenuti potrebbero essere in parte giustificati dal fatto che Google dovrebbe aver scelto di confermare il SoC utilizzato sul modello 2025, limitandosi ad aumentare la RAM fino a 3 GB. La certezza è che, a prescindere da tutto, i prossimi smartwatch del colosso di Mountain View porteranno prepotentemente Gemini al polso.