Gemini, l’assistente di Google basato sull’intelligenza artificiale che corrisponde probabilmente al progetto più attivamente sviluppato dal colosso di Mountain View negli ultimi anni, ha recentemente ricevuto modifiche all’interfaccia utente e una nuova scorciatoia nell’overlay che consente di ottenere un riassunto della pagina Web che stiamo visitando.

Proprio riguardo l’overlay potrebbero esserci ulteriori novità all’orizzonte: pare che il team di sviluppo stia testando una nuova animazione che va oltre rispetto a quella messa a disposizione degli utenti nemmeno due mesi fa. Scopriamo tutti i dettagli.

Gemini: cambiamenti all’orizzonte per l’animazione dell’overlay

Analizzando la versione 16.41.34 beta di App Google, la casa delle funzionalità di Gemini sui dispositivi Android, il noto insider AssembleDebug ha scoperto che dalle parti di Mountain View stanno testando una “nuova” interfaccia per l’overlay dell’assistente, ovvero la sovrapposizione che compare quando invochiamo l’assistente tramite gesture o pressione prolungata del pulsante di accensione/spegnimento (via Android Authority).

Rispetto alla versione attuale, mostrata in versione statica nell’immagine di copertina, cambierà l’animazione che accompagna la comparsa dell’overlay stesso. Al posto di una comparsa “a rimbalzo” con i colori di Google “sfumati” che ruotano attorno alla pillola, in futuro l’overlay potrebbe comparire in maniera meno movimentata; inoltre, un gradiente di colore (che non riprenderebbe quelli di Google) potrebbe coprire estendersi a tutti e quattro i bordi dello schermo.

Il seguente video mostra questa nuova (e discutibile) animazione attualmente in fase di test che non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester. Non vi è certezza che Google la vada effettivamente a implementare ma una cosa è certa: il team di sviluppo è alla ricerca continua di qualcosa di diverso.

Come scaricare o aggiornare l’app di Gemini

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.