La presenza costante dell’intelligenza artificiale sta modificando in maniera netta il modo in cui gli utenti navigano in rete e ora Google sta dotando Gemini di un’altra capacità degna di nota: quella di riassumere qualsiasi pagina web visitata con un singolo tocco attraverso la nuova scorciatoia rapida.

Google potenzia Gemini su Android: ecco Riassumi questa pagina

Il team di Mountain View vuole invogliare gli utenti a rivolgersi a Gemini per le operazioni più varie, dalla richiesta di informazioni sulla schermata visualizzata alla trasformazione di qualsivoglia pagina visitata in un podcast. In questo senso, il riassunto di una pagina web non rappresenta esattamente una novità in senso assoluto per l’intelligenza artificiale di Google — che permetteva di fare qualcosa di simile già ai tempi di Google Assistant —, con la differenza che adesso non è più necessario incollare manualmente il link di proprio interesse.

Facendo seguito all’anteprima del mese scorso, Google sta attivando la nuova funzione rapida Riassumi questa pagina nell’overlay di Gemini in Chrome per Android. Il nuovo chip si colloca tra i due già esistenti — Condividi schermo con Live e Chiedi informazioni su una pagina — al di sopra del campo di inserimento del testo e compare visitando una pagina su Google Chrome o un Chrome Custom Tab (ad esempio in Google Discover).

Come potete vedere dagli screenshot riportati qui sotto, basta aprire una pagina web e richiamare Gemini per trovarsi la nuova scorciatoia subito sfruttabile; con un tocco su Riassumi questa pagina, Gemini si mette all’opera: in successione, vengono mostrati i messaggi Invio della pagina in corso…, Solo un secondo… e Analisi, dopodiché viene proposto un riassunto schematico della pagina visitata. La relativa finestra flottante può essere estesa a schermo intero e non manca la possibilità di approfondire l’argomento ponendo altre domande.

I riassunti delle pagine vengono eseguiti da Gemini 2.5 Flash, anche nel caso in cui nell’app Gemini sia stato impostato il modello 2.5 Pro come predefinito. Il prompt completo — visibile espandendo la schermata di Gemini — recita come segue: “Crea un riepilogo utilizzando il testo di questa pagina web. Sii conciso, ma scrupoloso e tratta i punti chiave con un linguaggio di semplice comprensione”.

La novità mostrata era stata annunciata da Google il mese scorso, nel contesto della presentazione di Gemini in Chrome per Mac e Windows in versione gratuita negli Stati Uniti. La funzione Riassumi questa pagina risulta già disponibile quest’oggi nell’app Google, sia nel canale beta che in quello stabile; non dimenticate di scaricarne l’ultimo aggiornamento dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.