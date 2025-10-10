Torniamo ad occuparci di Gemini, l’assistente di Google basato sull’intelligenza artificiale che corrisponde probabilmente al progetto più attivamente sviluppato dal colosso di Mountain View negli ultimi anni.

Per l’assistente non arrivano (o sono in sviluppo) solo nuove funzioni ma anche correzioni e modifiche alla sua app: in tal senso, sono in distribuzione per tutti gli utenti (Android e iOS) modifiche all’interfaccia utente che investono la casella di immissione testuale.

Ci sono novità per la schermata iniziale dell’app di Gemini

A causa del (sempre più pesante) rilascio lato server delle novità sulle proprie app, spesso e volentieri Google fa in modo che non tutti gli utenti abbiano le ultime novità in contemporanea e qualcosa del genere si è visto anche nell’app di Gemini.

Con l’app dell’assistente, tuttavia, sembra che il colosso di Mountain View abbia trovato recentemente la quadra, mettendo a disposizione della (quasi) totalità degli utenti una nuova interfaccia utente per la schermata iniziale.

La casella di immissione testuale è stata sostituita da una sorta di “foglio” in sovrimpressione nella parte bassa dell’app. Al suo interno troviamo tutti gli elementi già disponibili in passato: il menù per gli allegati (ovvero il “+”) e il menù degli strumenti (il tasto con i due slider che è stato aggiunto il mese scorso) a sinistra, i pulsanti per lanciare Gemini Live e per l’immissione vocale a destra.

Con l’ultimo redesign, quello attualmente in distribuzione per tutti gli utenti (anche su iOS), c’è però un’aggiunta. Il team di sviluppo ha infatti spostato il selettore dei modelli, precedentemente collocato nella parte alta dell’app (sotto la dicitura Gemini), all’interno del “foglio” di immissione testuale, subito accanto al pulsante del microfono.

Come è cambiato nel tempo il selettore del modello

Il fatto di aver spostato il selettore dei modelli nella parte bassa dell’interfaccia utente aggiunge un grado ulteriore di coerenza, specie considerando che, a prescindere dal momento storico, il menù correlato si apre dal basso.

Con l’ultimo redesign, il team di sviluppo ha anche apportato modifiche al selettore stesso, rendendo più grandi e leggibili i caratteri del testo relativo ai modelli disponibili (rimangono 2.5 Flash e 2.5 Pro) e aggiungendo uno sfondo blu all’icona con la spunta che indica il modello selezionato.

Con l’ultimo redesign cambia un altro piccolo dettaglio

L’ultima modifica apportata dal team di sviluppo, diretta conseguenza del fatto che la casella di immissione testuale non è più “staccata” dal limite inferiore dello schermo, riguarda il disclaimer “Gemini può fare errori […]”.

Questo particolare, che compare quando l’assistente fornisce una risposta, in precedenza veniva proposto sotto alla casella di immissione testuale; ora è stato spostato subito sopra al “foglio” di immissione testuale.

Come scaricare o aggiornare l’app di Gemini

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.