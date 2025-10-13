Google lancia una nuova interessante iniziativa dedicata agli studenti universitari in Italia e nel mondo. A partire da oggi, gli studenti di età superiore ai 18 anni possono registrarsi senza costi al piano Google AI Pro della durata di 12 mesi, che include gli strumenti di intelligenza artificiale di Gemini più avanzati.

Google AI Pro gratis per 12 mesi: un regalo per gli studenti universitari

Come probabilmente saprete, tra i piani a pagamento Google One è presente quello denominato Google AI Pro: al costo di 21,99 euro al mese permette l’accesso alle funzionalità IA più avanzate, oltre che a uno spazio di archiviazione in cloud e ad altri vantaggi. Grazie all’iniziativa presentata quest’oggi dalla casa di Mountain View, gli studenti di età superiore ai 18 anni residenti in Italia possono registrarsi senza alcun costo al piano Google AI Pro da 12 mesi.

Nel piano sono inclusi gli strumenti Google AI più avanzati, come:

accesso ampliato a Gemini 2.5 Pro : è possibile porre ancora più domande e caricare ancora più immagini, avendo accesso al modello più avanzato, in grado di fornire un aiuto rapido per compiti e scrittura;

: è possibile porre ancora più domande e caricare ancora più immagini, avendo accesso al modello più avanzato, in grado di fornire un aiuto rapido per compiti e scrittura; Deep Research : report di ricerca personalizzati forniscono informazioni approfondite da centinaia di siti e un accesso più ampio a Deep Research;

: report di ricerca personalizzati forniscono informazioni approfondite da centinaia di siti e un accesso più ampio a Deep Research; NotebookLM : un “compagno” di ragionamento che aiuta a organizzare i pensieri, ora con ancora più riassunti audio o video grazie alle funzionalità Audio Overviews e Video Overviews;

: un “compagno” di ragionamento che aiuta a organizzare i pensieri, ora con ancora più riassunti audio o video grazie alle funzionalità Audio Overviews e Video Overviews; Veo 3 : consente di partire da un testo o da una foto per creare video di 8 secondi con audio incluso;

: consente di partire da un testo o da una foto per creare video di 8 secondi con audio incluso; Nano Banana : per trasformare le immagini in modi nuovi e ancora più approfonditi grazie a Gemini 2.5 Pro;

: per trasformare le immagini in modi nuovi e ancora più approfonditi grazie a Gemini 2.5 Pro; 2 TB di spazio di archiviazione in cloud: spazio enorme per caricare sul cloud foto, video, documenti, progetti e quant’altro, tra Google Foto, Google Drive e Gmail.

Per aiutare gli studenti (e non solo), in questi giorni Google ha lanciato Apprendimento Guidato, una nuova modalità di Gemini che può guidare gli studenti con domande e supporto passo passo: permette di affrontare complessi problemi matematici, strutturare argomentazioni, iniziare con la scrittura di un saggio, prepararsi per un test, ottenere aiuto per svolgere i compiti, mettere alla prova la comprensione tramite quiz e tanto altro.

Sempre in ambito educativo, Google ha introdotto Gemini for Education, una versione dell’app Gemini creata specificatamente per questo ambito, e ha reso Gemini in Classroom disponibile senza costi per tutti le edizioni di Google Workspace for Education con oltre 30 nuove funzionalità, utili per aiutare gli insegnanti a pianificare e creare contenuti e risorse più coinvolgenti. Big G sta inoltre collaborando con università di tutto il mondo per aiutare docenti e studenti a utilizzare strumenti come Gemini e NotebookLM per migliorare.

Normalmente, il piano Google AI Pro (2 TB) viene proposto al prezzo di 21,99 euro al mese, con prova gratuita di un mese. Gli studenti universitari italiani possono attivare un anno di abbonamento gratuito entro il 9 dicembre 2025, anche se sono già in possesso di un abbonamento (quello esistente viene annullato, con rimborso della durata residua del ciclo di fatturazione). Per dimostrare lo stato di studente attivo è necessario passare da SheerID.

Preoccupati per eventuali dimenticanze al momento del rinnovo? Google invierà un’email in anticipo per ricordare quando i 12 mesi staranno per terminare. L’abbonamento potrà comunque essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.

Se siete studenti e siete interessati ad attivare 12 mesi gratis di piano Google AI Pro non vi resta che seguire questo link.