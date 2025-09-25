Tutte le novità della One UI 8 sui Samsung Galaxy S24:

Galaxy AI

Vedi le chiamate sullo schermo

I sottotitoli in chiamata mostrano in tempo reale sullo schermo quello che ogni persona dice durante le chiamate. Segui la conversazione sullo schermo per assicurarti di non perdere nulla.

Crea ritratti unici di animali domestici

Fai emergere la personalità del tuo animale domestico con Studio ritratti. Ora puoi applicare gli effetti ritratto alle foto di cani e gatti, oltre che alle persone. Scegli tra stili come obiettivo fisheye, pittura a olio e altro ancora.

Pulisci il suono

Utilizza Regola audio per ridurre automaticamente il volume del vento e di altri rumori di fondo, in modo da poterti concentrare su chi sta parlando. La funzione Regola audio può essere utilizzata in Galleria, Lettore video, Samsung Notes, Registratore vocale e Telefono.

Aggiornamenti continui con Now Brief

Ricevi aggiornamenti tempestivi e informazioni utili nel corso della giornata, in base ai tuoi interessi e al tuo contesto. Puoi accedere a Now Brief dal pannello Tag edge, dal widget schermata Home e dalle notifiche sulla Now bar.

Traduci avvisi di emergenza

Non perdere mai gli avvisi importanti, anche se non sono nella tua lingua. Quando ricevi un avviso di emergenza in una lingua diversa da quella del sistema in uso, Galaxy AI lo traduce automaticamente.

Selezione AI più veloce

L’attesa è finita. Quando avvii la selezione AI, ora puoi specificare immediatamente un’area dello schermo.

Risultati AI più pratici

Quando riassumi o traduci contenuto nelle app supportate in visualizzazione orizzontale, i risultati appariranno ora accanto all’originale, così li potrai vedere insieme.

Personalizzazione

Nuovo orologio della schermata di blocco

È disponibile un orologio elegante con un nuovo schermo frontale per far risaltare la tua schermata di blocco. Il nuovo orologio si muove con la forma della foto e si fonde perfettamente per evitare di coprire le immagini di persone o animali.

Nuovi sfondi bellissimi

Sono disponibili più opzioni per aiutarti a trovare lo sfondo più adatto a te. Le nuove aggiunte includono sfondi interattivi e dinamici, come i gradienti di colore che cambiano nel tempo.

Suggerimenti per gli sfondi

Ottieni assistenza per trovare nuovi sfondi. Il telefono consiglierà le migliori foto della Galleria appartenenti alle categorie paesaggi, città, fiori, animali domestici e persone.

Produttività

Controlla i prezzi delle azioni senza sbloccare

I titoli che segui su Google Finanza con forti variazioni di prezzo appariranno sulla Now bar alla fine della giornata di trading.

Condivisione dei file semplificata con Quick Share

Non è mai stato così facile inviare e ricevere file. Per iniziare, tocca il pulsante Quick Share nelle impostazioni rapide. Puoi ricevere file mentre la schermata Quick Share è aperta e inviare file ad altri direttamente da Quick Share.

Note adesive

Aggiungi annotazioni rapide in cima ai documenti in Samsung Notes. Non vi è limite al numero di note adesive che puoi aggiungere ed è facile rimuoverle in seguito senza rovinare il documento originale.

Trova i download velocemente

Ora puoi filtrare i file in base all’app utilizzata per scaricarli. Funziona nelle categorie Download e File recenti in Archivio.

Samsung Internet è stato riprogettato

Accedi rapidamente alle funzioni di cui hai bisogno. Il menu dell’app Samsung Internet è stato ottimizzato per facilitare l’accesso alle funzioni più utilizzate. Puoi anche personalizzare il layout in base alle tue preferenze personali.

Calcolatrice scientifica in visualizzazione verticale

Utilizza la calcolatrice scientifica senza dover ruotare lo schermo. La calcolatrice scientifica ora funziona anche in verticale, oltre che in orizzontale.

Multitasking

Massimizza la produttività con DeX sugli schermi connessi

Ora puoi aggiungere widget alla schermata Home quando utilizzi DeX su uno schermo collegato. Puoi anche controllare le impostazioni del mouse e della tastiera su schermo.

Funzioni di visualizzazione migliorate per DeX

Il nuovo Samsung DeX ti offre più opzioni quando è collegato a un monitor o a un televisore esterno. Puoi scegliere una risoluzione dello schermo ottimizzata fino a WQHD e ruotare lo schermo di 90, 180 o 270 gradi.

Visualizzazione a schermo diviso migliorata

Mentre 2 app sono aperte in vista schermo diviso, puoi spingere un’app contro il bordo dello schermo per mantenerla parzialmente visibile e dedicare la maggior parte della tua attenzione all’altra app. Tocca l’app più piccola in qualsiasi momento per passare rapidamente da una all’altra.

Promemoria

Nuova interfaccia dell’app Promemoria

L’app Promemoria è stata ridisegnata con le categorie visualizzate nella parte superiore dello schermo per riuscire a vedere facilmente e rapidamente quanti promemoria sono presenti in ogni categoria. Le categorie personalizzate possono essere nascoste con un tocco rapido per liberare più spazio sullo schermo. Tocca un’altra volta per farle apparire di nuovo.

Nuovi esempi di promemoria

Scopri la potenza dei promemoria. Gli esempi di promemoria sono ora disponibili nell’app Promemoria. Scopri questi promemoria per vedere cosa puoi fare per gestire le attività importanti della tua vita.

Aggiungi promemoria con facilità

Non è mai stato così facile aggiungere nuovi promemoria. Basta digitare il promemoria nella casella in basso sullo schermo. Durante la digitazione appariranno alcuni suggerimenti che potrai toccare per risparmiare tempo. Puoi aggiungere elenchi di controllo, luoghi e immagini utilizzando i pulsanti sotto la casella di testo. In alternativa, se non vuoi digitare affatto, tocca l’icona del microfono per l’inserimento vocale.

Calendario

Gestisci i promemoria nel Calendario

Ora puoi creare facilmente promemoria nell’app Calendario senza dover aprire l’app Promemoria. Ogni volta che tocchi il pulsante +, potrai scegliere se aggiungere un evento o un promemoria. Puoi anche trascinare i promemoria sul tuo calendario per riprogrammarli.

Aggiungi eventi in modo rapido

Quando inizierai ad aggiungere un evento al menu di aggiunta rapida, riceverai suggerimenti per i nomi e gli orari degli eventi in base ai tuoi eventi passati. Basta toccare uno dei suggerimenti per aggiungere un evento senza doverlo digitare di nuovo.

Samsung Health

Allenatore per corsa

Che tu sia un principiante o un runner esperto, la nuova funzione Allenatore corsa di Samsung Health offre programmi di allenamento personalizzati e suggerimenti per aiutarti a correre più lontano e più velocemente, riducendo al minimo il rischio di infortuni. Funziona con Galaxy Watch7 o versione successiva.

Consigli per il sonno

Vai a dormire all’ora giusta e ti sveglierai in forma. La nuova funzione Consigli per il sonno analizza i dati del tuo sonno e ti consiglia il momento migliore per andare a dormire ogni notte.

Sfide di corsa

Oltre alle sfide dei passi, ora puoi sfidare i tuoi amici a correre. Puoi impostare una distanza obiettivo e vedere chi arriva più velocemente o impostare un limite di tempo e vedere chi corre più lontano.

Controlla il consumo di antiossidanti

La funzione Indice antiossidante (Labs) utilizza il Galaxy Watch per rilevare il livello di carotenoidi nella pelle. I carotenoidi sono un tipo di antiossidanti presenti nella frutta e nella verdura che possono aiutare a prevenire l’invecchiamento fisico. Funziona con Galaxy Watch8 e Galaxy Watch Ultra.

Promemoria per la registrazione degli alimenti

Non perdere di vista i tuoi obiettivi in termini di calorie. Ora puoi impostare promemoria per registrare il consumo di cibo in Samsung Health.

Monitora il tuo carico vascolare

Utilizza il tuo Galaxy Watch per misurare il tuo carico vascolare, ovvero la quantità di stress cui sono sottoposti i tuoi vasi sanguigni. Innanzitutto, crea una misurazione di base indossando l’orologio durante il sonno per almeno 3 giorni, così potrai vedere quando il carico vascolare aumenta o diminuisce nel tempo. Funziona con Galaxy Watch8 e Galaxy Watch Ultra.

Condividi i dati sulla salute con amici e familiari

Ora puoi condividere i dati sulla salute con chiunque, anche se non fa parte del tuo gruppo familiare.

Fotografia e video

Scorri verso l’alto o verso il basso per aprire i controlli rapidi

Accedi ai controlli rapidi nella Fotocamera in modo ancora più veloce rispetto a prima, passando il dito verso l’alto o verso il basso in qualsiasi punto dell’area di anteprima. Nelle impostazioni della Fotocamera modifica l’opzione Scorri verso l’alto/il basso per aprire i controlli rapidi.

Ottieni un’illuminazione perfetta con la funzione Monitor esposizione

Il nuovo Monitor esposizione per le modalità Pro e Video Pro ti aiuta a ottenere la giusta esposizione in ogni foto e video. Attiva Motivo zebrato per visualizzare strisce sulle aree sovraesposte oppure usa la visualizzazione False color per assegnare un codice colore a qualsiasi cosa sulla base del suo livello di esposizione.

Editing avanzato con video Log

Controlla con qualità professionale la gradazione del colore dei video registrando in formato log. Devi semplicemente attivare l’opzione Log nelle impostazioni della Fotocamera e iniziare le riprese. Funziona nelle modalità Video e Video Pro.

Miglioramenti audio

Accesso rapido alle impostazioni delle Galaxy Buds

Controllare le tue Galaxy Buds non è mai stato così facile. Ora puoi modificare le impostazioni delle Buds direttamente nelle impostazioni del telefono, senza dover aprire l’app Galaxy Wearable.

Connettiti facilmente alle trasmissioni Auracast

Auracast ti consente di trasmettere audio da un dispositivo a più dispositivi di ascolto contemporaneamente. Ora è più facile connetterti alle trasmissioni Auracast, basta scansionare un codice QR. Puoi anche generare un codice QR per consentire ad altri di connettersi alla tua trasmissione.

Comunicazione

Schede Profilo migliorate

È più facile creare e modificare la scheda Profilo per ottenere il layout perfetto per il nome e la foto. Dopo avere creato la scheda Profilo, puoi condividerla in modo che altre persone possano vederla quando li chiami.

Ascolta di nuovo le chiamate registrate nella Rubrica

Ora è più facile riascoltare le conversazioni passate. Le chiamate registrate sono ora visibili nella schermata della cronologia dei contatti.

Sicurezza e privacy

Area Personale migliorata

Conserva le app e i dati sensibili in un’area separata e protetta del telefono. Ora puoi configurare Area Personale in modo che chiuda le app e impedisca le notifiche quando la blocchi. Puoi anche nascondere e crittografare completamente la tua Area Personale per ottenere la massima protezione.

Maggiore sicurezza dell’account

Knox Matrix analizza regolarmente i dispositivi collegati al Samsung account per individuare eventuali rischi per la sicurezza. Quando viene riscontrato un rischio grave su un dispositivo, il dispositivo viene automaticamente disconnesso dal Samsung account per evitare che tale rischio per la sicurezza si diffonda all’account e ad altri dispositivi. Puoi controllare lo stato di sicurezza dei dispositivi in uso in qualsiasi momento nelle impostazioni di Sicurezza e privacy.

Mostra o nascondi il contenuto delle notifiche quando il telefono è bloccato

L’opzione per mostrare o nascondere il contenuto delle notifiche quando il telefono è bloccato si trova ora nelle impostazioni di Notifiche. Scegli di mostrare il contenuto per accedere rapidamente alle notifiche senza sbloccare il telefono oppure di nascondere il contenuto per mantenere le notifiche private e impedire ad altri di vederle.

Accessibilità

Utilizza due dita per ingrandire o ridurre l’immagine con il menu assistenza

Il menu assistenza offre ora altri modi per ingrandire e ridurre l’immagine sullo schermo. Oltre a trascinare con un dito, ora puoi regolare il livello di zoom premendo i pulsanti sullo schermo.

Controlla le azioni del mouse con la tastiera

Se non puoi o non vuoi usare il mouse, attiva i tasti del mouse nelle impostazioni di Accessibilità per spostare il puntatore del mouse, fare clic, tenere premuto e scorrere utilizzando la tastiera fisica.

Ingrandisci la tastiera

Ora puoi ingrandire i tasti della tastiera su schermo, in modo che siano più facili da vedere e toccare. Attiva Ingrandisci tastiera durante la digitazione nelle impostazioni di ingrandimento per fare una prova.

Associa facilmente gli apparecchi acustici Bluetooth

Ora puoi associare e connettere i tuoi apparecchi acustici Bluetooth direttamente nella schermata Supporto apparecchi acustici nelle impostazioni di Accessibilità.

Modalità e routine

Nuove routine preimpostate

Scopri le nuove routine preimpostate per il meteo e altre condizioni avanzate. Utilizzale come sono oppure personalizzale per soddisfare le tue esigenze.

Nuove azioni di routine

Sono disponibili nuove azioni per ottenere dati dalle app Orologio, Calendario e Samsung Notes. Dopo aver ottenuto i dati, puoi utilizzarli in altre condizioni o azioni della tua routine.

Ulteriori miglioramenti

Organizza facilmente le sveglie

Ora puoi aggiungere sveglie esistenti a un gruppo di sveglie toccando il pulsante + nella schermata Gruppo di sveglie. Puoi anche aggiungere un gruppo di sveglie a un widget sulla schermata Home per attivare o disattivare tutte le sveglie del gruppo con un solo tocco.

Impostazioni di notifica delle app migliorate

Ora puoi scegliere lo stile delle notifiche pop-up per ogni app separatamente nelle impostazioni appropriate dell’app.