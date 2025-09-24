Chi acquista un dispositivo Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e questo non vale soltanto per gli smartphone e i tablet ma pure per gli smartwatch.

Il popolare produttore ha rilasciato l’aggiornamento a One UI 8 Watch per Samsung Galaxy Watch Ultra lo scorso mese ma gli altri orologi dell’azienda sono ancora in attesa di ricevere il medesimo update, cosa che potrebbe non avvenire in tempi rapidi.

Per la serie Samsung Galaxy Watch6 arriva One UI 8 Watch Beta

Dalla Corea del Sud è arrivata nelle scorse ore la notizia dell’apertura del programma beta di One UI 8 Watch per i Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, al momento disponibile soltanto per le versioni dotate della sola connettività Bluetooth.

Il colosso coreano ha anche reso noto di avere terminato la ricerca di beta tester per Samsung Galaxy Watch7, confermando così che i lavori di ottimizzazione della nuova interfaccia sono ancora in corso.

Ricordiamo che One UI 8 Watch porta con sé anche Wear OS 6 e numerose novità per quanto riguarda le funzionalità (come, ad esempio, l’introduzione di Now Bar) e i miglioramenti dell’esperienza di utilizzo offerta (con nuove watch faces, più possibilità di personalizzazione, nuove animazioni, ecc.).

Dato che soltanto ora stanno iniziando i test pubblici della nuova interfaccia utente per i Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, è probabile che sarà necessario attendere ancora diverse settimane prima che la versione finale sia pronta per essere rilasciata a livello globale. Staremo a vedere.