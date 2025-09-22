Samsung ha deciso di anticipare persino se stessa e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un importante major update: a partire dalla Corea del Sud, è iniziato il roll out dell’atteso aggiornamento alla One UI 8 con base Android 16 per gli ex modelli di punta della serie Galaxy S: Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus e Samsung Galaxy S24 Ultra.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Ecco One UI 8 e Android 16 per i Samsung Galaxy S24

La settimana scorsa, Samsung aveva comunicato alcune informazioni interessanti in merito al rilascio del nuovo aggiornamento di sistema: il produttore aveva annunciato il rilascio della One UI 8 basata su Android 16, facendo il punto sulle novità introdotte e sui modelli coinvolti; nelle stesse ore, Samsung aveva altresì reso noto il piano di rilascio dell’update riferito al mercato sudcoreano.

Ebbene, in base al piano menzionato il trio composto da Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus e Samsung Galaxy S24 Ultra avrebbe dovuto aggiornarsi nel mese di ottobre ormai prossimo, tuttavia la casa madre ha deciso di muoversi anzitempo: l’aggiornamento è già in distribuzione a partire da oggi, 22 settembre 2025, per i tre modelli citati e introduce la versione firmware S92xNKSU4CYI7. Come evidenziato sul forum ufficiale dell’azienda, nel rilascio è stata data precedenza agli utenti partecipanti al programma beta. Oltre ad Android 16 e alle novità della One UI 8, l’update contiene anche le patch di sicurezza di settembre 2025.

Quanto alle novità del major update, la One UI 8 introduce avanzate funzionalità multimodali di intelligenza artificiale, ma anche una UX che si adatta perfettamente ai vari formati dei dispositivi interessati — proprio ieri ve l’abbiamo mostrata all’opera sul gigantesco tablet Galaxy Tab S11 Ultra —, senza dimenticare miglioramenti per fotocamera, produttività, sicurezza e tracciamento della salute. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

In linea di massima, Samsung avvia la distribuzione dei major update in patria per poi estenderla ad altri mercati a stretto giro, soprattutto quando si tratta di dispositivi premium, pertanto anche per i Samsung Galaxy S24 potrebbe essere questione di ore, sebbene non ci siano informazioni ufficiali a questo proposito. In ogni caso, i possessori dei modelli in questione possono verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti col consueto percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.