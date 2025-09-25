Nuova promozione lampo disponibile in queste ore sul Samsung Shop Online: sul sito è possibile acquistare alcuni dei principali smartphone della gamma di fascia alta e ottenere in regalo un notebook, più precisamente un Samsung Galaxy Book4 i3 (valore di 699 euro). Vediamo come portarselo a casa insieme a Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE.

Gli smartphone Samsung coinvolti nella nuova promozione: quale fa per voi?

Dopo la proposta segnalata ieri, Samsung ha cambiato un po’ le carte in tavola per quanto riguarda le promozioni del suo sito. Solo fino alle 14:00 di domani, 26 settembre 2025, è disponibile una nuova offerta che prevede un Galaxy Book4 i3 in omaggio con l’acquisto di uno dei modelli della serie Galaxy S25 o degli ultimi pieghevoli.

Come sicuramente saprete, l’attuale serie Galaxy S di punta è costituita da un totale di quattro modelli. Galaxy S25 è il modello più compatto della serie, e condivide gran parte delle specifiche con il fratello maggiore Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra è il “flagship dei flagship”, mentre Galaxy S25 Edge è un modello votato al design sottile.

I primi due mettono a disposizione un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 o 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ o QHD+ e refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy: quest’ultimo è affiancato da 12 GB di RAM e da 128 (solo S25), 256 GB o 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è condiviso (tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x), mentre il modello Plus può contare su una batteria più generosa (4900 mAh invece di 4000 mAh), con ricarica cablata più rapida (45 W invece di 25 W).

Galaxy S25 Ultra mantiene il potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, affiancandogli 12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Oltre alla batteria (da 5000 mAh, con ricarica cablata da 45 W), a cambiare è il comparto fotografico: il modello di punta offre infatti una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP (qui le specifiche tecniche complete).

C’è poi Galaxy S25 Edge, il modello lanciato successivamente e che si distingue per il suo design sottile e leggero (5,8 mm di spessore e 163 grammi di peso). A livello hardware offre Snapdragon 8 Elite, display AMOLED da 6,7 pollici, doppia fotocamera con sensore principale da 200 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP e batteria da 3900 mAh.

Tutti e quattro gli smartphone offrono la One UI 8 basata su Android 16, e saranno tra i primi a ricevere la One UI 8.5 presumibilmente in arrivo con la serie Galaxy S26.

La proposta del Samsung Shop Online coinvolge come detto anche gli smartphone pieghevoli. Samsung Galaxy Z Fold7 offre un formato a “libro”, mentre Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE sono smartphone con apertura a conchiglia.

Galaxy Z Fold7 mette a disposizione un Dynamic LTPO AMOLED 2X interno da 8 pollici con risoluzione QXGA+ e refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz, e un Dynamic LTPO AMOLED 2X esterno da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (in 21:9). Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, mentre dal punto di vista fotografico propone una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 10 MP, una fotocamera frontale “esterna”da 10 MP e una fotocamera frontale “interna” da 10 MP (integrata con un foro). La batteria è da 4.400 mAh. (qui la scheda tecnica completa di Galaxy Z Fold7).

Galaxy Z Flip7 offre uno schermo principale interno da 6,9 pollici a risoluzione Full-HD+ e uno schermo esterno da 4,1 pollici, entrambi AMOLED. Il cuore è l’Exynos 2500, e a livello fotografico troviamo una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 12 MP, e una fotocamera interna da 10 MP. La batteria arriva a 4300 mAh (qui la scheda tecnica completa di Galaxy Z Flip7).

Galaxy Z Flip7 FE è il modello più economico della gamma pieghevole: ripropone in parte quanto visto su Galaxy Z Flip6, e offre display da 6,7 pollici e 3,4 pollici, SoC Exynos 2400, doppia fotocamera con sensori da 50 e da 12 MP, fotocamera interna da 10 MP e batteria da 4000 mAh (qui la scheda tecnica completa di Galaxy Z Flip7 FE).

Come ottenere Galaxy Book4 in regalo sul Samsung Shop Online

La nuova promozione Samsung prevede un Galaxy Book4 i3 in regalo con l’acquisto di uno dei modelli qui sopra, ossia Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE.

Tutti possono contare su una combinazione di sconti per far scendere il prezzo di acquisto in modo consistente, soprattutto se utilizzate la Samsung Shop App (potete scaricarla qui). Potete infatti approfittare di sconti automatici direttamente nel carrello, del coupon TUTTOANDROID4U per un generoso extra sconto e di un ulteriore ribasso del 5% effettuando il pagamento tramite Samsung Pay. In più, contrariamente a quanto avviene spesso con gli omaggi di Samsung, questa volta non servono registrazioni su Samsung Members: accettando i termini, il notebook in regalo arriverà entro un massimo di 180 giorni dalla mail di conferma dell’ordine.

Prendendo come esempio Galaxy S25 Ultra, potete sfruttare 10% di sconto a carrello, 200 euro di sconto a carrello, coupon TUTTOANDROID4U e pagamento con Samsung Pay per scendere da 1499 euro fino a 944,06 euro. In più, con un usato potete approfittare del servizio Trade-In, che propone uno sconto nel carrello di altri 100 euro e una valutazione massima del vecchio dispositivo di 569 euro (questa la cifra proposta ad esempio per un Galaxy S24 Ultra).

Discorso simile per Galaxy S25 Edge: il modello sottile può contare su tutta la combinazione sopra riportata, scendendo da 1299 euro fino a 798,71 euro. Anche qui potete utilizzare il servizio Trade-In per ottenere altri 100 euro di sconto a carrello e una valutazione dell’usato fino a 569 euro.

Siete più interessati al modello compatto? Potete portarvi a casa Samsung Galaxy S25 256 GB a partire da 646,09 euro (invece di 989) sfruttando tutte le promozioni sopra citate, sempre ottenendo il notebook in regalo. Pure qui restano eventualmente da aggiungere 100 euro di sconto con il Trade-In e la valutazione dell’usato.

Chiudiamo con un esempio tra i pieghevoli: potete acquistare Galaxy Z Fold7 sfruttando gli sconti a disposizione fino a scendere a 1692,14 euro (invece di 2199), ma potete aggiungere altri 100 euro e una valutazione massima dell’usato di 1109 euro con il Trade-In. Senza dimenticare naturalmente il Galaxy Book4 in regalo.

Se siete interessati e volete sfruttare le promozioni per acquistare uno dei modelli della serie Galaxy S25 o Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 o Galaxy Z Flip7 FE con PC in omaggio, non vi resta che seguire il link che fa per voi.

