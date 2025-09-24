A distanza di tre settimane dall’apertura del programma beta di One UI 8 per Samsung Galaxy A36, per i possessori di questo smartphone è già arrivato il momento di ricevere l’aggiornamento alla nuova interfaccia personalizzata dell’azienda.

Dalla Corea del Sud, infatti, nelle scorse ore è arrivata la notizia del via al rilascio dell’update che porta su tale smartphone la nuova UI e Android 16, che continuano a diffondersi tra i vari device di Samsung ad un ritmo decisamente elevato.

Samsung Galaxy A36 si aggiorna a One UI 8

L’update appena rilasciato in Corea del Sud porta il firmware dello smartphone di Samsung alla versione A366NKSU2BYI9 e include le patch di sicurezza di settembre 2025.

Sebbene One UI 8 non rappresenti un upgrade importante come la release che l’ha preceduta, questa versione dell’interfaccia porta comunque con sé diverse novità, come un miglioramento della privacy, un nuovo look per Samsung Internet e altre app dell’azienda coreana, una maggiore sicurezza, miglioramenti per le applicazioni Sveglia, Promemoria e Calendario e più possibilità di personalizzazione.

Nel corso dei prossimi giorni l’update dovrebbe essere rilasciato anche per i Samsung Galaxy A36 commercializzati negli altri Paesi.

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti attraverso un’apposita notifica. I più impazienti possono ad ogni modo procedere ad un controllo manuale in qualunque momento, entrando nel menu delle Impostazioni ed accedendo alla sezione dedicata agli update, ove si trova l’opzione per il relativo controllo.

Questo non sarà l’ultimo upgrade per Samsung Galaxy A36, device per il quale il colosso coreano ha in programma altri anni di supporto software completo.