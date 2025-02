Dopo le cover ufficiali, al “puzzle” Google Pixel 9a si aggiunge un altro pezzo: sono infatti trapelati i render stampa “ufficiali” dello smartphone nelle quattro colorazioni in cui verrà commercializzato.

Il prossimo smartphone Android di fascia media della gamma Pixel non ha ormai più segreti e solo l’annuncio da parte di Google, previsto per il mese di marzo, lo separa dall’ufficialità.

Google Pixel 9a non ha più segreti a un mese dall’annuncio

Già da qualche settimana sappiamo che Google Pixel 9a verrà presentato nel mese di marzo, probabilmente al Google I/O 2025 che potrebbe essere anticipato di un paio di mesi rispetto al solito (come avvenuto per Android 16), con apertura dei pre-ordini prevista il 19 marzo e inizio delle vendite previsto il 26 marzo.

Tutte le indiscrezioni della vigilia ci hanno già dato indicazioni ben precise sul fronte dei prezzi: in Europa lo smartphone dovrebbe partire da 549 euro, richiesti per la versione da 128 GB, e arrivare fino a 649 euro, richiesti per la versione da 256 GB.

Sappiamo inoltre che, con l’acquisto dello smartphone, gli acquirenti riceverano in omaggio 6 mesi di Fibtit premium, 3 mesi di YouTube Premium e 3 mesi del piano 100 GB di Google One, unica “differenza” con gli omaggi forniti agli acquirenti degli altri Pixel 9.

I render stampa mostrano lo smartphone in tutte le colorazioni

Nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato le cover ufficiali che accompagneranno Google Pixel 9a: le quattro opzioni riprendono le colorazioni in cui sarà disponibile lo smartphone (Peony, Iris, Obsidian e Porcelain) e confermano l’assenza della Camera Bar al posteriore, dettaglio già svelato da precedenti indiscrezioni assieme all’aspetto della parte frontale.

Poche ore fa, i colleghi di Android Headlines, sorgente della maggior parte delle indiscrezioni riguardanti l’atteso medio-gamma Made by Google, hanno condiviso i render stampa “ufficiali” che accompagneranno lo smartphone sulle pagine del Google Store, fugando ogni dubbio sulle fattezze del dispositivo in tutte e quattro le colorazioni. Vi mostriamo questi render di seguito in quattro gallerie, una per ogni colorazione.

Colorazione Peony

Colorazione Iris

Colorazione Obsidian

Colorazione Porcelain

Le specifiche tecniche di Google Pixel 9a

Negli ultimi anni, Google ci ha abituato a proporre, sui modelli della serie “a”, specifiche riviste e corrette verso il basso rispetto a quelle che troviamo sul modello alla base della gamma più recente. Non farà eccezione Google Pixel 9a, la cui scheda tecnica era trapelata già lo scorso dicembre.

Presunta scheda tecnica - Google Pixel 9a: Dimensioni: 154,7 x 73 x 8,9 mm

x x Peso: 186 grammi

Display: OLED da 6,3″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 2700 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Google Tensor G4 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (archiviazione, UFS 3.1)

(RAM) e o (archiviazione, UFS 3.1) Fotocamera posteriore: doppia , 48 MP (principale) + 13 MP (ultra-grandangolare)

, (principale) + (ultra-grandangolare) Fotocamera anteriore: 13 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6e (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB-C

, (802.11 ax), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po da 5100 mAh con ricarica cablata a 23 W e wireless a 7,5 W

da con ricarica cablata a e wireless a Sistema operativo: Android 15 (con supporto software da 7 anni)

Scheda tecnica completa (presunta)

C’è curiosità attorno al nuovo sensore principale da 48 megapixel (che rimpiazza il sensore da 64 megapixel presente su Pixel 8a). Per il resto, le specifiche ricalcano molto da vicino quelle del fratello Google Pixel 9 che, a sei mesi dal lancio sul mercato, è già sceso abbondantemente di prezzo, rischiando proprio di scontrarsi con il modello atteso a brevissimo.