Oggi possiamo aggiungere un mattoncino ulteriore a ciò che sappiamo sul conto di Google Pixel 9a perché possiamo dare uno sguardo da vicino e molto dettagliato alle cover ufficiali con cui sarà lanciato, grazie ai colleghi di AA. Sappiamo che Google è solita, ormai da anni, accompagnare i Pixel con degli accessori ufficiali e Google Pixel 9a non farà eccezione.

Saranno raffinate e colorate le cover ufficiali di Google Pixel 9a

Come da tradizione, anche le custodie ufficiali, le cover per dirla all’inglese, di Google Pixel 9a saranno realizzate con una particolare attenzione ai colori con l’unico scopo di abbinarsi al meglio a quelli dello smartphone. E, infatti, i colori saranno 4 e rispecchieranno quelli dello smartphone: nello specifico, ci sarà il colore Rosa Peonia (Peony Pink), Nero Ossidiana (Obsidian Black), Viola Iris (Iris Purple) e Bianco Porcellana (Porcelain White); ogni colore dunque sarà pensato per abbinarsi a uno specifico di Google Pixel 9a, fermo restando che poi ognuno sarà libero di creare l’abbinamento che preferisce.

Al di là delle differenze di colori, le custodie saranno identiche e quindi realizzate in silicone, perciò immaginiamo che saranno morbide e avranno un buon grip in mano, non avranno un rialzo intorno al grosso foro per le fotocamere perché la loro sporgenza sullo smartphone sarà minima e colmata dal loro spessore e avranno il logo di Google, una bella G lucida, nella parte centrale posteriore. Saranno disponibili all’acquisto sul Google Store, ovviamente, e immaginiamo anche su Amazon, come successo in passato; non ci sono informazioni sul prezzo in questo momento, ma quelle del predecessore costano 35 euro, perciò ipotizziamo un prezzo affine a questo.